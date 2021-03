Tkwisz w nałogu? Poznaj psychiczne korzyści z rzucenia palenia

Rzucenie palenia nie jest łatwym procesem. Niektórzy palacze dodatkowo obawiają się, że stracą relacje społeczne, zaczną być drażliwi i zestresowani. W rzeczywistości jest odwrotnie – palenie przynosi korzyści dla zdrowia psychicznego.

„Kiedy już rzucisz palenie, nie tylko będziesz zdrowszy i więcej zaoszczędzisz, ale także będziesz szczęśliwszy” – mówi Deborah Arnott, dyrektor naczelnej Action on Smoking and Health.

Rzucenie palenia a psychika człowieka

Grupa naukowców postanowiła zbadać, jak dokładnie palenie wpływa na zdrowie psychiczne. Znaleziono dowody na to, że promuje pozytywne uczucia i dobre samopoczucie psychiczne. Zespół doszedł do wniosku, że zaprzestanie palenia może mieć nawet niewielki pozytywny wpływ na kontakty społeczne. „Z naszych danych wynika, że związek między zaprzestaniem palenia a nastrojem wydaje się być podobny u wielu osób. Nie ma dowodów, że osoby z chorobami psychicznymi doświadczą pogorszenia stanu zdrowia, jeśli rzucą palenie” – napisali w raporcie. W innym badaniu stwierdzono, że osoby z zaburzeniami psychicznymi palą od dwóch do czterech razy więcej niż średnia w populacji ogólnej.

Nikotyna, główny składnik aktywny w papierosach tytoniowych, może na krótko poprawić nastrój. Ale to bardzo złudny efek – twierdzą badacze. Kiedy ktoś pali, czasowo zmniejsza objawy jej odstawienia. Ten cykl pozytywnych i negatywnych objawów napędza uzależnienie od nikotyny. Osoby uzależnione muszą więc palić regularnie, aby uniknąć odstawienia.

