Które z mediów społecznościowych najbardziej uzależnia? Nastolatkowie mają swój typ

Raport z badań na temat obecności nastolatków w mediach społecznościowych opublikowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Posty, które młodzi oglądają każdego dnia, mają wpływ na to, jak postrzegają sami siebie. Co trzecia dziewczyna i co piąty chłopak, oglądając wyidealizowane zdjęcia rówieśników w sieci, czuje presję, aby wyglądać lepiej.

Najpopularniejsze media społecznościowe

Nastolatkowie korzystają najczęściej z Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata. Każde z tych mediów służy do czego innego. Jak zaznaczają autorzy badania, media społecznościowe stanowią przestrzeń dla budowania swojego wizerunku oraz konfrontowania się z reakcjami na niego w przestrzeni internetowej. Nastolatkowie regularnie sprawdzają, jak ich wizerunek jest oceniany w mediach społecznościowych. Serduszka i lajki mają ogromne znaczenie.

Co najbardziej uzależnia nastolatków?

Większość badanych twierdziła, że jedynie ogląda TikToka. Jednocześnie, że to najbardziej uzależniające z social mediów, ponieważ łączy w sobie kilka funkcji: możliwość pokazywania siebie, podglądania innych, oglądania (jak w telewizji), polubiania i komentowania, komunikowania ze znajomymi. Jednocześnie młodzi podkreślali, że na TikToku widzą dużo atrakcyjnych i ładnych ludzi, a to niejednokrotnie wpływa negatywnie na ich samoocenę.

Młodzi ludzie pod ogromną presją

Co trzeci nastolatek chciałby wyglądać tak, jak osoby, których profile odwiedza na social mediach. Niemal co czwarty uważa, że wygląda na zdjęciach gorzej od swoich koleżanek i kolegów, a 27 procent badanych przeglądając profile na portalach społecznościowych, czuje presję, by poprawić swój wygląd.

Oczywiście, że są osoby, które widzę na Instagramie i czuję się od nich brzydsza. Myślę, że mają super stylówkę, są ekstra ubrane, albo, że są piękne. Bardzo duże znaczenie ma ubranie. Piękna dziewczyna ma ładne włosy, ładne oczy, ładną cerę. Na pewno zdarzyło mi się zazdrościć dziewczynom, które widziałam na Instagramie, że wow, ale ona ma piękne oczy, ale ma piękny nos – uważa 17-letnia Zosia z Warszawy, jedna z uczestniczek badania.

Raport, który opublikowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to element kampanii społecznej „Ciało nie określa” realizowanej pod hasłem „Moja wartość nie zależy od tego, jak wyglądam”. Celem kampanii jest promocja – głównie wśród nastolatków – neutralnej perspektywy wobec ciała. Chodzi o to, aby być mniej skoncentrowanym na ciele, a bardziej skupiać się na tym, co dzięki ciału możemy osiągnąć. Kampania zwraca też uwagę na hejt w sieci dotyczący wyglądu i urody.

Czytaj też:

Tak TikTok walczy z niebezpiecznymi trendami. „Polityka absolutnego zera tolerancji”