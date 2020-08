Fryzjer wykryje problemy ze zdrowiem psychicznym? W tym salonie jest to możliwe

Salon fryzjerski i barbershop w Gloucester przeszkolił wszystkich swoich pracowników, aby mogli rozpoznawać, kiedy klienci mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Salon Pride został ponownie otwarty po przeszkoleniu przez organizację charytatywną Lions Barber Collective i dzięki finansowaniu NHS.

Pomogą tym, którzy nie chcą wsparcia?

Tom Chapman, który założył organizację charytatywną, powiedział, że ludzie otworzyli się na nich ze względu na poziom zaufania i intymności między fryzjerami a ich klientami. Szkolenie pomaga personelowi rozpoznawać objawy depresji, słuchać i rozmawiać z ludźmi.

Sharon Renouf-Preece, która (wraz ze swoimi dziećmi) jest klientką salonu, powiedziała:

– Jeśli nie czują się komfortowo rozmawiając z rodzicami, to Bex i Cal są w salonie, zawsze ich słuchają i rozmawiają. Miło jest wiedzieć, że mają dokąd pójść.

Doświadczenie jest plusem

Pan Chapman z Lions Barber Collective z Torquay powiedział, że w ciągu 20 lat pracy w biznesie powiedziano mu „wszystko” i wykorzystał ten związek do rozpoczęcia działalności charytatywnej.

– Żartowano, że jestem terapeutą – powiedział. – Ludzie siedzą na naszych krzesłach i opowiadają nam o swoich problemach. Dopiero gdy założyłem organizację charytatywną, zdałem sobie z tego sprawę i potraktowałem to poważniej.

Fryzjer Alastair Stewart uważa, że ​​wiele osób niechętnie otwiera się na przyjaciół i rodzinę. – Myślę, że taki trening jest kluczowym sposobem na dostrzeżenie tych znaków ostrzegawczych – powiedział. – Ktoś może nie wiedzieć, że coś nie jest w porządku, ale można zauważyć pewne oznaki, że może potrzebować porozmawiać z kimś.

Kierownik szkolenia Pride, Jenny Carrigher, powiedziała, że ​​gdyby nastąpiła zmiana u klienta, to fryzjerzy „byliby ludźmi, którzy to zauważą”. – Mówienie „idź do lekarza rodzinnego, poproś o pomoc” jest dość typowe, podczas gdy Tom powiedział „korzystaj z zasobów, które są dostępne w Gloucester”.

