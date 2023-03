Single (nie) z wyboru – gdy bliskość budzi lęk. Czym jest filofobia i jak ją leczyć?

Często u podłoża decyzji, by żyć samotnie, leży lęk przed bliskością i nawiązaniem głębszych relacji z drugim człowiekiem, czyli filofobia. Sprawdź, na czym dokładnie polega przywołane zjawisko.

Czym jest filofobia i jakie są jej objawy?

Termin „filofobia” pochodzi z języka greckiego i oznacza lęk przed miłością. Zjawisko to jest traktowane jako zaburzenie i zaliczane do tak zwanych fobii specyficznych. Osoba, która boryka się z tego typu problemem ma duże trudności w nawiązywaniu relacji damsko-męskich. Unika kontaktów z przedstawicielami płci przeciwnej. Silne obawy może budzić już sama myśl o zakochaniu się lub poznaniu potencjalnej „drugiej połówki”. Towarzyszą im różne obawy somatyczne, na przykład:



szybsze bicie serca,

nadmierne pocenie się,

duszności,

spłycenie oddechu,

drżenie rąk,

uderzenia gorąca,

bóle brzucha,

mdłości.

Natężenie przedstawionych wyżej symptomów bywa różne. Często jednak objawy filofobii są tak silne, że uniemożliwiają jednostce realizowanie marzeń i pragnień, a także „normalne” funkcjonowanie społeczne.

Przyczyny filofobii

Na ogół za panicznym lękiem przed nawiązaniem relacji stoją trudne lub wręcz traumatyczne przeżycia jednostki związane z porzuceniem lub odtrąceniem. Osoba, która ma za sobą tego typu doświadczenia boi się, że znów zostanie zraniona. W rezultacie woli unikać kontaktów damsko-męskich i nawiązywania bardziej znaczących relacji z drugim człowiekiem. W ten sposób chroni siebie i minimalizuje ryzyko doznania krzywdy.

Filofobia bardzo często dotyczy ludzi, którzy pochodzą z tak zwanych trudnych rodzin, gdzie występuje problem uzależnienia. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) mają na ogół zaniżone poczucie własnej wartości. Chcą stworzyć związek, ale jednocześnie panicznie obawiają się porażki. Nierzadko wychodzą z założenia, że nie są wystarczająco dobre, by zasłużyć na miłość. Niejednokrotnie ignorują kłopoty pojawiające się w relacji z partnerem lub partnerką, rezygnują z zaspokajania własnych potrzeb ze strachu przed opuszczeniem. Zdarza się również, że same porzucają swoje „drugie połówki”, przyspieszając to, co ich zdaniem nieuniknione.

Jak leczyć filofobię?

Terapia filofobii przebiega podobnie jak w przypadku innych zaburzeń lękowych. Kluczowym celem całego procesu jest zmiana negatywnych myśli i przekonań osoby doświadczającej lęku przed bliskością. Duże znaczenie ma również zidentyfikowanie źródeł trudności, czyli uzyskanie odpowiedzi na pytanie: skąd biorą się moje obawy przed miłością i nawiązaniem głębszych relacji?

W leczeniu opisywanych zaburzeń wykorzystuje się przede wszystkim terapię poznawczo-behawioralną, a niekiedy również farmakoterapię (leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe). Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, a także nasilenia zgłaszanych przez niego objawów. Im wcześniej wdroży się odpowiednie działania, tym większa szansa na złagodzenie lub pozbycie się problemu.

