TikTok pokazuje młodym ludziom szkodliwe treści. Te badania szokują

Eksperci z brytyjskiej organizacji Center for Countering Digital Hate (CCDH) przeprowadzili pewien eksperyment. Założyli fikcyjne konto trzynastolatka na TikToku. Jego nazwa sugerowała, że młody człowiek może cierpieć na zaburzenia odżywiania. To, co wydarzyło się pół godziny później zszokowało badaczy.

TikTok zachęca młodych ludzi do samookaleczeń?

Po upływie około trzech minut od założenia konta na TikToku platforma zaczęła polecać fikcyjnemu użytkownikowi filmiki ukazujące samobójstwa. W ósmej minucie w sekcji „For you” (z języka angielskiego „Dla ciebie”) pojawiły się treści promujące zaburzenia odżywiania i materiały zachęcające do samookaleczeń. Z analizy przeprowadzonej przez specjalistów z Center for Countering Digital Hate wynika, że nastolatkom, którzy wykazują zainteresowanie tematem wyglądu i zdrowia psychicznego TikTok wyświetlał materiały popularyzujące samookaleczenia oraz zaburzenia odżywiania. Były one skonstruowane w taki sposób, by silnie oddziaływać na emocje młodego widza.

Badania brytyjskich badaczy opisała na swoim Instagramie Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, badaczka mediów i działaczka społeczna. Zrobiła to, by zwrócić uwagę na ciemną stronę TikToka i pokazać prawdziwy świat stojący za wirtualną fasadą dzielenia się historiami i tworzenia bohaterów. Kobieta chce jednocześnie przestrzec przed bezrefleksyjnym korzystaniem z mediów społecznościowych:

„Król jest nagi, ale kto to krzyknie, jak wokół dwór golasów. Pamiętajcie. Korzystaniem z danej aplikacji uwiarygadniamy jej działalność. TikTok dzisiaj chwali się, że w PL korzysta z niego 10,6 mln osób. Mnie w tym gronie nie ma” – pisze na Instagramie.

Zaburzenia odżywiania i samookaleczenia wśród nastolatków

Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia, to bardzo poważny problem, który dotyka wielu ludzi w coraz młodszym wieku. Podobnie jak samookaleczenia. Szacuje się, że zjawisko samouszkodzeń dotyczy nawet 40-80 procent nastolatków. Z kolei zaburzenia odżywiania dotyczą około 2 procent dorastających osób poniżej 18 roku życia. Nieprawidłowe relacje z jedzeniem i skłonność do samookaleczeń mogą doprowadzić do wielu poważnych powikłań. Jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące zachowania, na przykład odmawianie wspólnych posiłków, nagłą zmianę codziennych nawyków czy częste zamykanie się w łazience lub w pokoju, nie bagatelizuj sytuacji. Reaguj. Poproś o pomoc psychologa lub psychoterapeutę. Im wcześniej podejmiesz odpowiednie kroki, tym lepiej.

