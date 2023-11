Prosta recepta na zaburzenia erekcji. Nawet naukowcy są zdziwieni

Specjaliści dokonali przeglądu 11 randomizowanych badań klinicznych przeprowadzonych w latach 2004-2021. Analizowano w nich zależności występujące między zaburzeniami erekcji a aktywnością fizyczną. Stopień nasilenia problemów z potencją sprawdzano za pomocą metod opisowych. Ochotnicy wypełniali kwestionariusz IIEF-5 (z języka angielskiego International Index of Erectile Function 5 Edition). To narzędzie pozwala na ocenę zdrowia seksualnego mężczyzn. Zawiera pytania dotyczące między innymi jakości oraz liczby wzwodów, a także satysfakcji z życia seksualnego. Uczestnicy byli podzieleni na grupy – badawczą oraz kontrolną. Pierwsza wykonywała ćwiczenia aerobowe kilka razy w tygodniu (od 3 do 5) przez minimum 30 minut, druga nie brała udziału w treningach.

Ćwiczenia aerobowe a zaburzenia erekcji

Okazuje się, że mężczyźni, którzy regularnie ćwiczyli zaobserwowali znaczną poprawę erekcji. Odczuwali też większą satysfakcję ze swojego życia seksualnego. Takie odpowiedzi wskazało ponad 80 procent badanych. Ruch zadziałał podobnie jak popularne środki na potencję. Naukowcy spodziewali się, że aktywność fizyczna może pozytywnie wpłynąć na zdrowie seksualne mężczyzn, ale efekty przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób aktywność fizyczna poprawia erekcję. Istnieje jednak kilka hipotez, które mogą wyjaśnić to zjawisko.

Regularne ćwiczenia aerobowe, podobnie jak pozostałe rodzaje aktywności fizycznej, zmniejszają stres oksydacyjny w organizmie, czyli przywracają równowagę między antyoksydantami a wolnymi rodnikami. Dzięki temu przyczyniają się do zmniejszenia stanów zapalnych w ustroju. Poprawiają pracę układu sercowo-naczyniowego. Pomagają w pozbyciu się nadprogramowych kilogramów. Powodują wzrost stężenia testosteronu we krwi poprzez aktywację odpowiednich szlaków w układzie nerwowym. Wszystkie wymienione czynniki mogą pośrednio przyczyniać się do poprawy erekcji.

Czym są ćwiczenia aerobowe?

Ćwiczenia aerobowe (tlenowe) to trening, który skutkuje zwiększeniem wymiany tlenowej w organizmie. Chodzi więc o dostarczanie komórkom większej ilości tlenu. Jaka aktywność daje tego typu efekty? Warto wymienić, chociażby, bieganie, intensywny marsz, pływanie, jazdę na rowerze czy jazdę na rolkach. Przed rozpoczęciem tego typu zajęć dobrze jest skonsultować się z lekarzem, by wykluczyć istnienie ewentualnych przeciwwskazań związanych na przykład z występowaniem chorób stawów czy mięśni. Intensywność treningu należy dostosować do swoich indywidualnych możliwości.

