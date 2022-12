Szpitale jak przechowalnie dla seniorów. Lekarze apelują: „Ludzie to nie przedmioty”

„Wspólne Święta” to hasło kolejnej odsłony akcji społecznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W tym roku dołączyli do niej także lekarze ze Szczecina i z Bydgoszczy. Jak podkreślają medycy: w święta w szpitalach przybywa seniorów, a na oddziałach leżą pacjenci, których nie powinno tam być.

Senior na przechowanie? To po prostu nieludzkie

– To poważny i jednocześnie bardzo złożony problem, dlatego zależy nam, aby o tym mówić głośno. Święta kojarzą nam się z rodziną, radosnym czasem, a jednak ciągle się zdarza, że ktoś próbuje oddać starszą osobę do szpitala, dosłownie na przechowanie, bo może rodzina nie ma siły, bo może chcą wyjechać. Powodów jest wiele, ale żaden nie może być usprawiedliwieniem. Chyba wszyscy zgodzimy się, że jest to po prostu nieludzkie – mówi w rozmowie z „Wprost” Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Jak przyznaje, podobne historie w okresie świąt, długich weekendów, nieustannie słyszy od lekarzy. – Ja sam pamiętam takie sytuacje z czasu, kiedy pracowałem w szpitalu. To bardzo smutne sytuacje, szczególnie, kiedy potem też okazywało się, że nie ma kto takiej osoby odebrać. A przecież nie wystawimy takiego człowieka za drzwi i nie powiemy: tam jest tramwaj, proszę sobie jechać do domu. Widziałem zawsze, jak tym ludziom jest przykro i jak jednocześnie próbują usprawiedliwiać bliskich. Przypominam sobie moich dziadków i po prostu nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To przecież forma zwykłego szacunku – mówi.

Jak powstrzymać robienie przechowalni ze szpitali?

– Szpital to nie dom opieki, a starsi ludzie to nie przedmioty. Hospitalizacja powinna dotyczyć osób, które wymagają tego ze wskazań medycznych. Niestety dzieje się inaczej – dodaje Olga Rostkowska, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, cytowana w komunikacie na temat kampanii.



Jak piszą jej organizatorzy, cel jest jasny: powstrzymać zjawisko oddawania seniorów „na przechowanie” na okres świąt do szpitali. Pierwsza odsłona akcji została zainicjowana 19 grudnia 2018 roku przez Komisję Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy ze wspólnym przekazem występują trzy izby.

Lekarze podkreślają, że przedświąteczne hospitalizacje to element szerszego problemu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2021 ponad połowę pacjentów oddziałów internistycznych stanowili pacjenci powyżej 70. roku życia. Jeśli zawęzić statystykę tylko do osób po 80. roku życia, to stanowiły one prawie jedną trzecią wszystkich hospitalizacji internistycznych.

