Kto może dostać się do lekarza bez kolejki? Lista uprawnionych jest długa

Lista przypadków jest dość długa i aktualizowana na bieżąco. Ostatnia zmiana powstała jeszcze w zeszłym roku, kiedy to uprawnieni do lekarza bez kolejki zostali zawodowi żołnierze terytorialsi (wyłącznie w lecznicach, które powstały pod Ministerstwem Obrony Narodowej). Z kolei dwa lata tamu do tej grupy trafili dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 (w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii).

NFZ informuje: te osoby mogą iść do lekarza bez kolejki

Znajomi lekarzy? Nic z tych rzeczy, co w świetle ostatniej afery przypomina NFZ. Okazuje się, że sytuacja taka ma miejsce w szczegółowo określonych przypadkach. Powinni znać je lekarze i placówki medyczne, ale warto by byli ich świadomi pacjenci. Osób, które znajdują się na liście uprawnionych, nie obowiązuje lista oczekujących, którą prowadzi dana placówka.

W przypadkach określonych przez NFZ szpital musi przyjąć daną osobę w dniu zgłoszenia albo jeśli nie ma takiej możliwości "wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć". Zasada pierwszeństwa nie obowiązuje jednak na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie pierwszeństwo zawsze mają osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Lista osób, które są uprawnione do wizyty u lekarza i pobytu w szpitalu bez kolejki:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021);

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;

uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019);

Kobiety w ciąży (od 01.01.2017);

Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017);

działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017);

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018);

osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018);

Żołnierze zastępczej służby wojskowej;

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022);

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022).

Ponadto osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach** oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej*** oznacza, że:

świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących

świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia

w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej**** nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Podstawy prawne: