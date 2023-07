Problemy z wystawianiem e-skierowań do sanatorium. Ministerstwo zdrowia reaguje na skargi

Wraz z początkiem lipca w życie wszedł obowiązek wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w formie online, był to więc koniec z wystawianiem papierowych skierować do sanatorium. Choć to rozwiązanie miało być ułatwieniem zarówno dla medyków, jak i pacjentów, to okazuje się, że wcale tak nie jest, ponieważ pojawiają się liczne problemy techniczne.

Problemy z wystawianiem e-skierowań do sanatorium

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia wystosowało do ministerstwa zdrowia list, w którym zwróciło uwagę na pojawiające się problemy techniczne podczas wypisywania e-skierowań, a co za tym idzie – blokowanie możliwości wystawienia takiego dokumentu. PPOZ zwróciło się więc do ministra zdrowia o zapewnienie odpowiedniego systemu informatycznego.

W liście wskazano trzy problemy, z którymi muszą mierzyć się lekarze podczas próby wystawienia e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Jednym z nich jest brak możliwości wystawienia takiego e-skierowania z uwagi na niezgodność danych osobowych pacjenta zapisanego w bazie danych Platformy P1 z jego adresem zamieszkania czy pobytu, wskazanym w złożonej przez pacjenta deklaracji wyboru. Problem dotyczy również takich niezgodności, jak imię czy nazwisko, z rzeczywistymi danymi pacjenta wskazywanymi w skierowaniu. Kolejna trudność polega na braku możliwości dołączenia do takiego e-skierowania skanów lub zdjęć badań. Jest to spowodowane niskim limitem wielkości załączników. Prezes PPOZ Bożena Janicka, w przesłanym komunikacie napisała:

Jeśli nie jest to możliwe, konieczny jest tymczasowy powrót do wystawiania skierowań w formie papierowej. To bardzo ważne, bo wielu naszych pacjentów już teraz wyraża swoje niezadowolenie!

Ministerstwo zdrowia reaguje na problemy techniczne w obsłudze e-skierowań

Ministerstwo zdrowia odniosło się do zarzutów stawianych przez Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotyczących skierowań w formie elektronicznej do sanatorium.

„Brak poprawnej identyfikacji danych adresowych występował w przypadku miejscowości, które nie mają ulic, ale system działa już poprawnie. W przypadku gmin miejsko-wiejskich, w których obszar wiejski dzieli się na części, pracujemy nad aktualizacją, która przywróci pełną funkcjonalność” – przekazał resort zdrowia w komunikacie do PAP.

Ministerstwo zdrowia odniosło się również do zarzutu braku możliwości dołączania skanów lub zdjęć badań przez lekarzy podczas wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe w formie online: „Trudności związane z dołączeniem skanów do skierowania w systemach komercyjnych wynikają z technicznego ograniczenia maksymalnej wielkości pojedynczego skanu do 0,7 MB. Rozwiązaniem jest zmiana sposobu wysyłania treści załączników”.

Dodatkowo Centrum e-Zdrowia ma też przygotowywać instrukcję, jak dołączyć taki skan. Resort zdrowia zaznaczył również, że w przypadku korzystania z systemu gabinet.gov, nie pojawiają się utrudnienia związane z dodawaniem załączników.

Jak działa e-skierowanie do sanatorium?

E-skierowanie do sanatorium jest dokumentem wystawianym w formie elektronicznej, który pacjent może znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Dużą zaletą jest fakt, że pacjent w takiej sytuacji nie może zgubić skierowania, a dodatkowo w każdym momencie można sprawdzić historię swoich e-skierowań. Co więcej, dzięki wprowadzonej zmianie nie ma już obowiązku przesyłania takiego skierowania do NFZ, a w konsekwencji – również konieczności pilnowania, by zrobić to w terminie 30 dni od jego wystawienia. Z łatwością można też wyszukać takie e-skierowanie, wpisując jego rodzaj lub datę wypisania.

W wystawianiu e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe online są dwa wyjątki – dotyczą one skierowania na leczenie poza granicami naszego kraju, a także sytuacji, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu. Wtedy skierowanie może być wydane w formie papierowej.

