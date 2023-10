Pracownicy oczekują, że firmy zadbają o ich zdrowie psychiczne. Czy tak się dzieje?

Dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne ma niebagatelny wpływ na nasze życie, również pracę. Na tle zawodowym przekłada się to na efektywność, zaangażowanie, a także wykorzystywanie kompetencji. Czy pracodawcy dbają o kondycję psychiczną swoich pracowników? Okazuje się, że większości podwładnych bardzo na tym zależy.

Opieka psychologa lub psychiatry – tego chcą pracownicy

Wyniki badania pt. „Dobrostan psychiczny w pracy” pokazują, że co trzeci pracownik chciałby zmienić miejsce pracy. Jest to spowodowane między innymi złą atmosferą, nadmiernym stresem, a także naciskiem pracodawców na osiągnięcia zawodowe. To z kolei sprzyja zaburzeniom psychicznym.

W ostatnich latach lawinowo zwiększyła się liczba pacjentów z problemami natury psychicznej, między innymi chodzi o rozpoznanie depresji. W ciągu ostatnich 10 lat sprzedaż leków przeciwdepresyjnych wzrosła aż o 59 procent. „Liczby te pokazują, że problem staje się palący i wymaga podjęcia zaawansowanych działań” – wskazano w raporcie. To z kolei sprawia, że konieczne jest skorzystanie z opieki odpowiednich specjalistów – psychiatry lub psychologa. Jak wynika z opublikowanego raportu niemal 3/4 badanych osób uważa że pogarsza się ich zdrowie psychiczne, ale też zwiększa niedostępność specjalistów w tej dziedzinie. W konsekwencji prawie 60 procent pracowników oczekuje od pracodawcy dodatkowego ubezpieczenia obejmującego opiekę psychiatry lub psychologa.

Z kolei z badania „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” wynika, że aż 96,6 proc. osób zatrudnionych w naszym kraju uważa, że pracodawca powinien wspierać ich zdrowie psychiczne. W raporcie wskazano, że badani wyrazili swoje potrzeby z zakresu wsparcia psychologicznego, psychoedukacji oraz kultury organizacyjnej.

Czy polscy pracodawcy wspierają zdrowie psychiczne swoich pracowników?

Aż 65 proc. Polaków nie czuje, aby kadra zarządzająca starała się zadbać o ich well-being (z ang. dobre samopoczucie). Dodatkowo aż 1/5 z tych osób nie odczuwa, by przełożony przeprowadzał jakiekolwiek działania na rzecz wspierania zdrowia psychicznego pracowników.

„Warto pamiętać, że nasza psychika jest równie ważna jak zdrowie fizyczne, a promowanie troski o nią to krok w kierunku zdrowszego miejsca pracy” – powiedziała cytowana w raporcie menedżerka ds. rozwoju produktów grupowych w Nationale-Nederlanden Anna Kwiatkowska. W raporcie została uwzględniona jednak informacja, że 14 procent przedstawicieli firm deklaruje podejmowanie działań, które ma na celu wspieranie zdrowia psychicznego pracowników. Jest to jednak „kropla w morzu potrzeb”.

Praca a zdrowie psychiczne pracowników

W społeczeństwie zwiększa się coraz bardziej świadomość tego, jaki wpływ praca wywiera na nasze zdrowie psychiczne. „Pracownicy, którzy dbają o swoje zdrowie psychiczne, są bardziej produktywni, zmniejsza się szansa, że doświadczą wypalenia zawodowego i będą myśleli o zmianie pracy” – podsumowano w raporcie „Dobrostan psychiczny w pracy”.

Dodatkowo warto zauważyć, że przewlekły stres, na przykład spowodowany pracą, zwiększa ryzyko wystąpienia różnych chorób, takich jak na przykład depresja, ale też zawał serca, choroba wieńcowa czy nadciśnienie.

