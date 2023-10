Dr Grzesiowski: „Epidemia COVID-19 w rozkwicie. Ludzie chorują, biorą zwolnienia”

Mimo że w Polsce stan zagrożenia epidemicznego został zniesiony kilka miesięcy temu, eksperci ostrzegają, aby nie wpadać w nadmierny optymizm. Tym bardziej, że COVID-19 wciąż grasuje i nadal może prowadzić do komplikacji, nie tylko zdrowotnych, ale i organizacyjnych, czego ostatnio doświadczył zakażony koronawirusem minister Zbigniew Rau.

Dr Grzesiowski o zakażeniach koronawirusem

O tym, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest zła, kilka dni temu mówił dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych, w swoim programie na YouTubie.

„Od połowy sierpnia jesteśmy w okresie epidemicznym. Mnóstwo ludzi choruje. Choroba przebiega w tej chwili w postaci infekcji górnych dróg oddechowych, ale mogą zdarzyć się osoby z powikłaniami”– tłumaczył. Powoływał się na swoje obserwacje, wskazując, że jego pacjenci wykonują tygodniowo około 10 testów. 30-40 procent z nich jest dodatnich. „Mamy epidemię w rozkwicie. Ludzie chorują, biorą zwolnienia” – dodał. „”

Ile osób w Polsce jest zakażonych koronawirusem?

Tymczasem rządowy dzienny raport z 2 października wskazuje na 8 zakażeń koronawirusem – w tym u jednej osoby stwierdzono reinfekcję. Przypadki COVID-19 odnotowano u mieszkańców województw: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego. Testy wykonano u 423 osób, z czego COVID-19 potwierdzono u 11.

Tymczasem zdaniem ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, co miesiąc w Polsce wykrywa się ponad 3 tysiące przypadków zachorowań na COVID-19. Ostrzegają, że najbliższy sezon jesienno-zimowy może być bardzo ciężki. W związku z tym – ich zdaniem – należy raz do roku szczepić się szczepionką odpowiadającą wariantowi wirusa ogłaszanemu przez WHO. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu WHO informowało o tym, że na świecie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 o nazwie Eris.

Czytaj też:

Medyczne Noble z COVID-em w tle. Znamy laureatówCzytaj też:

Będą testy na long COVID? Naukowcy znaleźli sposób na wykrycie choroby