Ekspert: Komórki macierzyste pomocne w leczeniu przetok okołoodbytniczych

Złożone przetoki okołoodbytnicze w chorobie Leśniowskiego-Crohna są rzadkie, ale dotyczą głównie osób młodych, często w wieku 20-30 lat. Dlaczego powstają przetoki okołoodbytnicze? To kwestia nieodpowiedniego leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna?

Prof. Adam Dziiki: Nie, jeśli choroba Leśniowskiego-Crohna umiejscowi się w okolicy okołoodbytniczej, to jest duże ryzyko pojawienia się przetok. Ta okolica jest bardzo trudna do gojenia. Przetoki często występują u młodych osób, które chcą pracować, rozwijać się. Pojawienie się przetok utrudnia im życie. Złożone przetoki okołoodbytnicze to ciężkie powikłanie choroby Leśniowskiego-Crohna, które powoduje wiele dolegliwości u chorych. To ból, silne biegunki. Wyciek treści ropnej w okolicach odbytu powoduje, że czują się bardzo skrępowani. Część z nich pracuje tylko zdalnie lub w ogóle unika pracy, ma też szereg problemów psychologicznych, gdyż jest to bardzo ciężkie powikłanie.

Jak leczy się złożone przetoki okołodobytnicze? Czy tylko chirurgicznie?

Leczenie jest bardzo trudne, gdyż przetoki są różne; w przypadku prostych przetok, niskich, przedzwieraczowych, które nie mają wielu kanałów, leczenie jest łatwiejsze, chory może być wyleczony.

W przypadku chorego ze złożoną przetoką, problem jest znacznie większy. Stosowane techniki chirurgiczne w niewielkim stopniu pozwalały uzyskać zagojenie przetok. Przełomem w ostatnich latach jest stosowanie – poza zabiegiem chirurgicznym – komórek macierzystych. Dodanie komórek macierzystych w okolice otworu wewnętrznego, w okolice kanału przetoki, po wcześniejszym chirurgicznym jej opracowaniu, powoduje, że o kilkadziesiąt procent rośnie szansa na zagojenie przetoki.

Takie przetoki powinny być leczone w ośrodkach chirurgicznych, które mają doświadczenie w leczeniu przetok u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Nie powinny tego leczyć inne oddziały chirurgiczne, których profil jest inny. Ważne jest więc właściwe wybranie chorego do leczenia, dobór metody leczenia; w części przypadków także dodanie komórek macierzystych.: daje to spore szanse dla pewnej grupy chorych.

Osoby ze złożonymi przetokami okołoodbytniczymi nie zawsze są leczone w specjalistycznych ośrodkach?

Niestety, nie. W Polsce wielu chirurgom wydaje się, że potrafią wszystkich i wszystko leczyć. Niestety tak nie jest, dlatego wyniki leczenia chirurgicznego w Polsce nie są dobre.

Prof. Adam Dziki jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej oraz chorób jelita grubego. Wykonuje również zabiegi w ramach chirurgii onkologicznej. Przez wiele lat kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi, był również m.in. przewodniczącym Interdyscyplinarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jelita Grubego, prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

