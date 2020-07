Zakażeni wirusem HIV mają problem z przetwarzaniem dźwięku. Naukowcy znaleźli na to rozwiązanie

Ze względu na postępy w leczeniu lekami przeciwretrowirusowymi w ciągu ostatnich 20 lat większość osób zarażonych wirusem HIV może obecnie oczekiwać długiego, zdrowego życia. Jednak nawet jeśli leczenie skutecznie opanuje wirusa, ludzie mogą doświadczać problemów poznawczych z powodu uszkodzenie ich ośrodkowego układu nerwowego.

Problemy ze słuchem osób zarażonych wirusem HIV

Jednym z problemów zgłaszanych czasami przez osoby zarażone wirusem HIV jest trudność ze zrozumieniem mowy w hałaśliwym otoczeniu. Naukowcy z Geisel School of Medicine w Dartmouth sądzą, że HIV Wpływa na zdolność mózgu do przetwarzania dźwięku. Aby potwierdzić swoje domysły wykorzystali elektrody na głowie do monitorowania fal mózgowych 68 osób z HIV i 59 osób bez wirusa. Zarejestrowali odpowiedź mózgu znaną jako wywołana mową odpowiedź częstotliwościowa (FFR). FFR okazał się szczególnie przydatny do badania, w jaki sposób mózg przetwarza informacje w bardzo złożonych dźwiękach, takich jak muzyka i mowa.

Mózgi osób z HIV miały podobne FFR do osób bez HIV przy przetwarzaniu podstawowej częstotliwości. Dobrze sobie radzili również na standardowych testach słuchu, ale FFR wykazało, że mózgi osób z HIV były gorsze w kodowaniu pierwszego formantu. Innymi słowy, mieli normalne progi słyszenia, ale ich mózgi nie potrafiły tak dokładnie rozróżnić dźwięków różnych słów. „Kiedy mózg przetwarza dźwięk, nie jest to pokrętło głośności, w którym wszystkie składniki akustyczne są albo dobrze przetwarzane, albo źle. Dzięki FFR jesteśmy w stanie zobaczyć, które aspekty przetwarzania słuchowego zostały naruszone” – powiedziała dr Nina Kraus, profesor neurobiologii z Northwestern.

Jakie korzyści płyną z badań?

Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości FFR będzie wykorzystane nie tylko do badania dysfunkcji mózgu związanej z HIV, ale także innych stanów, takich jak wstrząs mózgu i choroba Alzheimera. Test może okazać się szczególnie przydatny w częściach świata o największej liczbie zakażeń wirusem HIV i ograniczonych zasobach opieki zdrowotnej. Wyniki pierwszych badań opublikowali w czasopiśmie Clinical Neurophysiology.

