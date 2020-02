Młodzież z HIV rzadziej niż dorośli osiąga supresję wirusową

Spośród ponad 1000 młodych ludzi, z których większość została niedawno objęta opieką w ośrodkach leczniczych w całych Stanach Zjednoczonych, 12% osiągnęło supresję wirusa, znacznie niższą niż 32% do 63% zaobserwowaną w badaniach dorosłych w wieku powyżej 24 lat. Po zapisaniu się do programu leczenia HIV niewielki odsetek młodzieży stosuje schematy leczenia.

„Nasze ustalenia wskazują na pilną potrzebę badań nad tym, jak najlepiej dostosować usługi interwencyjne w zakresie HIV do potrzeb młodzieży”, powiedział pierwszy autor badania, Bill G. Kapogiannis z oddziału chorób zakaźnych w Eunice Kennedy Shriver National w NIH.

Naukowcy przeanalizowali dane z Adolescent Medicine Trials Network for HIV/AIDS Interventions (ATN). Młodzież została objęta opieką poprzez SMILE (Strategic Multisite Initiative for the Identification, Linkage and Engagement in Care of Youth) Collaborative, sieć klinik w każdej lokalizacji ATN, która oferuje usługi diagnostyczne i kieruje do placówek leczniczych.

Spośród 1411 młodych ludzi w wieku od 12 do 24 lat, którzy zostali skierowani do miejsc ATN, 75% zostało objętych opieką, przy czym 34% pozostało pod opieką i rozpoczęło leczenie przeciw HIV (antyretrowirusowe), a 12% osiągnęło tłumienie wirusa po medianie odstępu prawie pięć miesięcy. Tłumienie wirusa występuje, gdy terapia antyretrowirusowa obniża poziom wirusa HIV we krwi do niewykrywalnego poziomu. Utrzymanie supresji wirusowej przez co najmniej sześć miesięcy po pierwszym teście osoby nie wykryje wirusa, a to zapobiega przenoszeniu wirusa drogą płciową i pozwala osobom z HIV zachować zdrowie.

Średnio młodzi ludzie, którzy zostali skierowani na leczenie w krótszym czasie po zdiagnozowaniu HIV, bardziej prawdopodobnie mogli osiągnąć supresję wirusa. W porównaniu z młodzieżą skierowaną na opiekę po trzech miesiącach, osoby skierowane w ciągu jednego do sześciu tygodni 2,5 razy szybciej mogły osiągnąć supresję wirusową. Osoby, których dotyczyły okresy od sześciu tygodni do trzech miesięcy, mogły około dwa razy szybciej osiągnąć supresję wirusową.

Aby zapewnić możliwie najkrótszy czas na zapisanie się na leczenie, autorzy badania podkreślili znaczenie zatrudniania wyszkolonych doradców i utrzymywania częstego kontaktu z młodzieżą za pośrednictwem wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych. Dodali, że pilnie potrzebne są dodatkowe strategie, aby zapewnić, że młodzież zapisuje się i pozostaje pod opieką

