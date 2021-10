Onkolog wyjaśnia, kiedy mamy aż... 90 proc. szans na wyleczenie raka piersi

Profilaktyka jest kluczową kwestią w walce z rakiem piersi, a regularnie wykonywana mammografia pozwala wykryć nowotwór w fazie bezobjawowej, kiedy w ogóle nie da się wyczuć żadnych niepokojących zmian. Dzięki temu badaniu możemy mieć nawet 90-procentowe szanse na wyleczenie bez wyniszczającej organizm terapii przy zastosowaniu mniej inwazyjnego leczenia, np. bez konieczności amputacji piersi.

Tylko 40 proc. Polek regularnie robi mammografię

„W Polsce na profilaktyczną mammografię zgłasza się około 40 proc. kobiet, które powinny ją wykonać. Dla przykładu w Szwecji zgłasza się 90 proc. kobiet. Regularnie wykonywana mammografia pozwala wykryć nowotwór w fazie bezobjawowej, kiedy zmiana jest niewyczuwalna. Wówczas raka w 90 proc. udaje się wyleczyć, a sama terapia nie jest obciążająca. Kiedy mamy do czynienia z guzem, który ma poniżej jednego centymetra, zazwyczaj kończy się to na zabiegu operacyjnym z zachowaniem piersi i węzłów chłonnych, krótkotrwałej radioterapii i przyjmowaniu leków” – podkreśliła dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka.

Szacuje się, że nawet 75-80 proc. zachorowań na raka piersi występuje u osób powyżej 50 lat, stąd badania profilaktyczne adresowane są do kobiet w tym wieku. „Musimy jednak pamiętać, że tak naprawdę nowotwory piersi dotykają również młodszych kobiet, szczególnie między 40. a 50. rokiem życia” – zaznaczyła onkolog.

Diagnostyka raka piersi – ciągle za mało osób bierze udział w badaniach przesiewowych

„Chcemy zwrócić uwagę na problem niedostatecznego zgłaszania się kobiet na mammografie w ramach programu badań przesiewowych. Z naszą akcją Różowy Październik w UCK chcemy dotrzeć do pacjentów, mieszkańców Pomorza, naszych pracowników, a także do młodych ludzi, których będziemy prosić o zachęcanie bliskich sobie kobiet do skorzystania z badań i do samobadania piersi” – apeluje dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka”.

Samobadanie piersi – klucz do wczesnego rozpoznania raka piersi

W ramach akcji na terenie UCK zorganizowano akcję profilaktyczną, podczas której można nauczyć się samobadania piersi. Szkolenie skierowane jest do pracowników i osób odwiedzających szpital. Prowadzi je zespół Centrum Chorób Piersi UCK i studenci kierunku lekarskiego GUMed. Do współpracy zaproszono uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

„To bardzo ważne, aby uwrażliwiać młodzież na tematykę chorób, nowotworów. To dzieci przychodzą do swoich rodziców i niosą inny przekaz od tego, który płynie z mediów, popularnych seriali. A najważniejszy przekaz to ten, że raka można wyleczyć, że rak to nie jest wyrok. Chcemy uczyć młodzież, jak rzetelnie mówić o walce z rakiem” – wyjaśnia wychowawczyni klasy II e w VIII Liceum Ogólnokształcącym Małgorzata Zauliczna, działająca w Stowarzyszeniu Różowy Motyl, którego misją jest pomoc osobom chorym na nowotwory.

instagram

Tylko dzięki systematycznym badaniom można wcześnie wykryć raka piersi

Centrum Chorób Piersi działa w gdańskim szpitalu od 4 lat i wyposażone jest w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny – tłumaczy radiolożka, prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik Zakładu Radiologii UCK.

„To zintegrowane centrum, które łączy wiele specjalności – onkologię, chirurgię onkologiczną, diagnostykę, diagnostykę obrazową, radiologię i medycynę nuklearną. Pacjentki, które do nas przychodzą, są diagnozowane i leczone w jednym miejscu, pod fachową opieką specjalisty. To bardzo wygodne, znacznie przyspiesza diagnostykę i proces leczenia, a nam umożliwia wielodyscyplinarne konsultacje” – wyjaśniła prof. Szurowska.

„Do dyspozycji mamy najnowocześniejszy aparat mammograficzny oraz sprzęt do wykonywania biopsji mammotomicznych. Jest też specjalny stół i aparat rentgenowski, dzięki któremu możemy zbadać usuniętą próbkę w trakcie biopsji” – dodała specjalistka.

Rak piersi na świecie – statystyki zachorowań i zgonów w Polsce i w skali globalnej

Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że na świecie raka piersi rocznie rozpoznaje się u 1,5 mln kobiet, a około 400 tys. umiera z tego powodu – wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów. Choroba ta stanowi pierwszą przyczynę zgonów kobiet w wieku 40-55 lat.

Nowotwory złośliwe są zaś pierwszą przyczyną zgonów Polek do 65. roku życia i stanowią około 20 proc. wszystkich zachorowań na tego typu choroby onkologiczne. Rak piersi jest również najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet.

Czego nie wiesz o raku piersi? 10 mitów na temat tej choroby

Skoro w mojej rodzinie nikt nie miał raka piersi, to nie muszę się obawiać zachorowania



MIT

Choć wyższe ryzyko raka piersi dotyczy tych kobiet, w których rodzinach zdarzały się przypadki tej choroby, to wcale nie oznacza to, że zachorują te panie, które nie są dziedzicznie obciążone mutacjami genetycznymi narażającymi je na nowotwór. Badania regularnie powinny wykonywać także te panie, które sądzą, że są zupełnie zdrowe, a dotąd nikt z ich najbliższych nie ucierpiał z powodu raka piersi. Guzy nowotworowe są bardzo podstępne i często mogą rozwijać się nie dając wyraźnych objawów.



Na raka piersi chorują nie tylko kobiety – zachorować mogą nawet mężczyźni



PRAWDA

Mimo że rak piersi zdarza się zdecydowanie rzadziej u mężczyzn niż u kobiet, to jednak panowie nie są zupełnie wolni od tej choroby (dotyczy to zwłaszcza osób z mutacją BRCA2).

Przypadki mastektomii wykonuje się niestety także u pacjentów płci męskiej, dlatego bardzo ważne jest, by regularnie wykonywali badania kontrolne i zgłaszali się do lekarza zanim będzie zbyt późno, by można było im pomóc.



Czy biustonosze z fiszbinami zwiększają ryzyko raka piersi?



WYJAŚNIAMY:

Choć nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że biustonosze z fiszbinami zwiększają ryzyko raka piersi, to jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że noszenie niekomfortowej bielizny – zwłaszcza źle dopasowanej i sprawiającej, że drut pod piersią wbija się nam w skórę może prowadzić do podrażnień, a bakterie rozwijające się w tym miejscu podatnym na potliwość mogą sprzyjać rozwojowi infekcji i stanów zapalnych.

Najlepiej nosić dobrze dobrane staniki, w których czujemy się swobodnie lub... zupełnie zrezygnować z ich noszenia – nikt nie ma prawa nas za to oceniać.



Jeśli nie mam żadnego guza, to nie grozi mi rak piersi



MIT

Rak piersi to podstępna choroba, która może rozwijać się nawet bezobjawowo. Nie zawsze da się wyczuć charakterystyczne guzki i zgrubienia pod skórą na piersiach – dlatego warto wykonywać regularne badania mammograficzne i USG.



Nadmiar alkoholu zwiększa ryzyko raka piersi



PRAWDA

4 kieliszki wina dziennie zwiększają ryzyko raka piersi nawet o 50 proc. Nie ma jednak znaczenia, jaki rodzaj alkoholu pijemy – każdy trunek, który go zawiera w nadmiernej ilości, może być szkodliwy. Osoby obciążone genetycznie dziedziczeniem genów zwiększających możliwość zachorowania na ten nowotwór na co dzień powinny unikać nadmiaru alkoholu.



In vitro i aborcja może zwiększać ryzyko raka piersi



MIT

Opublikowana na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „Fertility and Sterility” metaanaliza badań naukowych z ostatnich 30 lat wskazuje, że nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że procedura in vitro wpływa na wzrost ryzyka raka piersi w porównaniu do populacji ogólnej.

Badania duńskich naukowców, w których wzięło udział 1,5 mln kobiet, wykazały zaś, że nie ma żadnego związku pomiędzy aborcją a zachorowaniem na raka piersi.



Tabletki antykoncepcyjne mogą działać przeciwnowotworowo



PRAWDANaukowcom z Amsterdamu

udało się udowodnić, że stosowanie tabletek antykoncepcyjnych może zmniejszać ryzyko rozwoju raka jajnika u osób, które dziedziczą mutacje genu BRCA. Szczegółowe wyniki badań na ten temat opublikowano na łamach „American Journal of Obestetrics & Gynecology” (AJOG).





Jeśli prowadzę zdrowy tryb życia, to nie grozi mi rak piersi



MIT

Niestety nie jest to takie proste, choć nasz styl życia ma ogromne znaczenie w profilaktyce raka piersi i rzeczywiście może przyczyniać się albo do zwiększenia, albo do ograniczenia ryzyka zachorowania na ten nowotwór, to jednak nawet jeśli zdrowo się odżywiamy i jesteśmy aktywni fizycznie, to i tak możemy w pewnym momencie życia usłyszeć miażdżącą diagnozę i dowiedzieć się, że mamy raka piersi.



Mammografia może być szkodliwa



MIT

Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, by promieniowanie jonizujące podczas mammografii powodowało raka piersi – wręcz przeciwnie, systematyczne wykonywanie takich badań może pomagać w wykrywaniu zmian nowotworowych nawet we wczesnym stadium.

W ramach programów profilaktyki raka piersi mammografię można wykonywać bezpłatnie co 2 lata (lub co roku dla kobiet ze skierowaniem od lekarza).



Rak piersi grozi tylko starszym kobietom



MIT

Niestety rak piersi dotyczy coraz młodszych kobiet, dlatego oprócz systematycznych badań mammograficznych warto regularnie, co miesiąc dokonywać dokładnego samobadania piersi i zgłaszać się do lekarza z każdą niepokojącą zmianą lub wyraźnym zgrubieniem, które wzbudza nasze wątpliwości. Niestety w ostatnich latach na przypadki raka piersi stwierdzano nawet wśród... nastolatek!Czytaj też:

Nowotwory nie lubią, gdy... uprawiamy sport! Ćwiczenia hamują wzrost komórek rakowychCzytaj też:

Test krwi dla chorych na raka piersi? Nowe badanie prognozuje rozwój nowotworuCzytaj też:

Na tę chorobę zmarła Kora. Właśnie powstał przełomowy test do wczesnego wykrywania raka jajnika