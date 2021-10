Im się udało – 10 sławnych kobiet, które pokonały raka piersi

W ostatnich dniach media na całym świecie zelektryzowała informacja o tym, że 19-letnia gwiazda serialu Netflixa „Ania, nie Anna” – Miranda McKeon ma raka piersi.

Aktorka wcielająca się w postać jednej z koleżanek kultowej „Ani z Zielonego Wzgórza” w czerwcu 2021 roku podczas przebywania na urlopie w domku letniskowym przypadkowo wyczuła guzek pod piersią. Na szczęście nie zbagatelizowała tego objawu i zgłosiła się do lekarza. Badania potwierdziły, że nowotwór jest u niej już w III stadium i doszło do przerzutów do węzłów chłonnych.

U 19-letniej aktorki zdiagnozowano raka piersi

Niezbędna okazała się chemioterapia, która doprowadziła do tego, że Miranda KcKeon zaczęła tracić włosy. Przed czwartą „chemią” zdecydowała się, by ogolić się na łyso i pozbyć resztki bujnej niegdyś blond-czupryny.

Choć przypadki raka piersi u osób w tak młodym wieku (poniżej 20. roku życia) zdarzają się zaledwie raz na milion, to niestety mogą być równie niebezpieczne, jak u dojrzalszych pacjentek, dlatego warto regularnie wykonywać samobadanie piersi i konsultować każdą niepokojącą zmianę, którą zauważymy macając piersi.

Rak piersi – choroba, która nie omija znanych i lubianych postaci

Sława, prestiż i pieniądze nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o raka piersi. Nowotwór ten może zaatakować każdego bez względu na to, jaką pozycję zajmuje się w społeczeństwie.

Doskonale zdają sobie sprawę z tego kobiety, którym udało się pokonać tę śmiertelnie niebezpieczną chorobę lub zapobiec rozwojowi tego nowotworu poprzez profilaktyczną mastektomię. Na taki krok zdecydowała się m.in. Angelina Jolie obciążona genetycznie mutacjami, które grożą rakiem piersi. Na ten nowotwór zmarły najbliższe osoby z jej rodziny – zaledwie 56-letnia matka Marcheline Bertrand, a także babcia oraz ciotka (siostra matki). Komu zaś udało się pokonać tę okrutną chorobę?

Superwomen dzielnie walczące z rakiem piersi

Wśród znanych i podziwianych na całym świecie postaci nie brakuje kobiet, które wygrały trudną walkę z rakiem piersi i zachęcają wszystkich do tego, by regularnie wykonywać badania kontrolne, dzięki którym można wykryć niepokojące zmiany na wczesnym etapie, kiedy szanse na całkowite wyleczenie są największe.

Jedną z pierwszych kobiet, które publicznie ogłosiły, że mają raka piersi, była Shirley Temple Black. Gwiazda dziecięcego kina już w 1972 roku przeszła mastektomię. O chorobie tej zaczęto jednak powszechnie mówić dopiero za sprawą Nancy Reagan, żony byłego prezydenta USA. Po niej o nowotworze ośmieliły się mówić m.in. takie gwiazdy jak Katy Bates czy Sharon Osbourne. Niestety stale obniża się wiek osób, u których rozpoznaje się raka piersi.

10 artystek, które wygrały z rakiem piersi lub nadal walczą o zdrowie

Shannen Doherty

Aktorka wcielająca się w postać Brendy Walsh w kultowym serialu „Beverly Hills 90210” zmaga się z rakiem piersi od 2015 roku. Nowotwór rozwinął się do IV stadium i konieczna okazała się mastektomia, chemioterapia oraz naświetlenia. Gwiazda dzieliła się tym, jak walczy z chorobą z fanami na Instagramie i wielokrotnie udowadniała, jak trudno jest zmagać się z codziennością osobom, które mają raka piersi.



Cynthia Nixon



Sławę przyniosła jej rola Mirandy w serialu „Seks w Wielkim Mieście”, ale największe wsparcie od fanów dostała wtedy, gdy po pewnym czasie ujawniła, że od 2002 roku walczy z rakiem piersi. Z powodu choroby i koniecznej chemioterapii zaczęła tracić włosy. Z ogoloną na łyso głową występowała nawet na Broadwayu wcielając się w postać zmagającą się z tym nowotworem.



Kyle Minogue



Piosenkarka nigdy nie ukrywała, że rak piersi, który rozpoznano u niej w wieku zaledwie 36 lat przekreślił jej marzenie o macierzyństwie i posiadaniu dziecka. Wokalistka na szczęście pokonała chorobę, z powodu której na pewien czas musiała zrezygnować z kontynuowania kariery muzycznej.



Brygitte Bardot



Jedna z ikon francuskiego kina zachorowała na raka piersi w 1984 roku, kiedy miała 49 lat. Choroba sprawiła, że wycofała się z życia publicznego, a wsparcie ukochanych zwierząt dało jej siłę do tego, by pokonać nowotwór i wrócić do zdrowia. Do dziś aktorka i modelka aktywnie wspiera działania na rzecz poprawy losu czworonogów.



Miranda McKeon



19-letnia aktorka występująca w najnowszej ekranizacji „Ani z Zielonego Wzgórza” zaszokowała świat fotografią z ogoloną na łyso głową. Młoda gwiazda musiała się poddać chemioterapii z powodu raka piersi, który spowodował u niej przerzuty do węzłów chłonnych.



Jane Fonda



Bandaże po mastektomii ukrywała pod eleganckimi sukniami, w których pojawiała się na czerwonym dywanie. Z nowotworem mierzyła się dwukrotnie – najpierw z rakiem piersi, a potem z rakiem skóry, który spowodował złośliwą narośl w okolicach jej ust.

85-letnia aktorka i aktywistka na rzecz praw kobiet cierpi też na osteoporozę, ale mimo upływu czasu nadal tryska energią i zachęca innych do tego, by prowadzili zdrowy tryb życia.



Dorota Gardias



41-letnia pogodynka niedawno dowiedziała się, że ma raka piersi. Nowotwór okazał się złośliwy, a guz zaczął rosnąć, dlatego prezenterka zdecydowała się na to, by go wyciąć. Zabieg odbył się pod koniec września. Teraz prezenterka musi przejść rehabilitację.



Irena Santor



Nowotwór piersi u piosenkarki wykryto w 2000 roku, kiedy miała 66 lat. Od tego czasu „postanowiłam, że zrobię wszystko, żeby wyzdrowieć. I się udało” – mówiła artystka w 2019 roku, w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”. Urodzona w 1934 roku wokalistka dziś ze spokojem wyczekuje kolejnych urodzin i zachęca do regularnych badań mammograficznych.





Angelina Jolie



To ona sprawiła, że profilaktyczna mastektomia zaczęła być popularna wśród osób obciążonych genetycznie dziedzicznymi mutacjami, które podwyższają ryzyko zachorowania na raka piersi. Aktorka, która sama jest matką sześciorga dzieci (trójki własnych i trójki adoptowanych), z powodu tego nowotworu straciła najbliższych członków rodziny – matkę, babcię i ciotkę. Zdecydowała się więc na usunięcie i rekonstrukcję piersi, choć była zupełnie zdrowa i nie doszło jeszcze u niej do żadnych zmian nowotworowych.



Christina Applegate



Słynna Kelly Bundy ze „Świata według Bundych” poddała się podwójnej mastektomii po tym jak w wieku 36 lat wykryto u niej raka piersi. W 2021 roku aktorka ogłosiła, że zdiagnozowano u niej także stwardnienie rozsiane.Czytaj też:

