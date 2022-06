Kryształowe Pióra: wyróżnione Katarzyna Pinkosz i Anna Morawska-Borowiec za artykuły na wprost.pl!

Do tegorocznego konkursu zgłoszono rekordową liczbę 273 materiałów, wśród nich znalazły się artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne.

Katarzyna Pinkosz otrzymała dwa wyróżnienia. Pierwsze w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie” za artykuł dotyczący zapobiegania chorobom serca. To poruszająca rozmowa z prof. Rafałem Dąbrowskim, kardiologiem, z Narodowego Instytutu Kardiologii. – Średnia liczba zgonów z powodu chorób serca w Polsce to od kilku lat średnio ponad 175 tys. przypadków rocznie. Codziennie umiera około 500 osób. Dla mnie jako człowieka i lekarza to fatalne dane – mówił w wywiadzie prof. Rafał Dąbrowski.

Całość rozmowy: 500 osób umiera codziennie w Polsce z powodu chorób serca. Fatalne dane – Zdrowie Wprost

Drugie wyróżnienie Katarzyna Pinkosz otrzymała za rozmowę: „60 proc. dzieci trafia na onkologię z zaawansowanym rakiem. Dwa razy więcej niż przed pandemią”. – Mamy w klinice pacjentów, którzy byli leczeni przeciwbólowo i rehabilitowani przez rok. Nikt nie pomyślał, że to może być nowotwór. U jednego z dzieci praktycznie nie było już miejsca w organizmie, gdzie nie pojawił się przerzut. Żniwo epidemii COVID-19 będziemy widzieć za 2-3 lata, a nowotwory u dziecka rozwijają się błyskawicznie – mówiła Wprost prof. Anna Raciborska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Całość rozmowy: Prof. Raciborska: 60 proc. dzieci trafia do nas z zaawansowanym rakiem – Zdrowie Wprost

Wyróżnienie w kategorii "Depresja"" otrzymała Anna Morawska-Borowiec za artykuł opublikowany na wprost.pl „Marcin Bosak pierwszy raz o depresji: „Były takie chwile, gdy myślałem, że łatwiej byłoby nie być”. – Cyklicznie budziłem się w środku nocy z poczuciem niepokoju, który nie pozwalał zasnąć do rana. Miałem takie myśli… Nie wiem, czy to były myśli samobójcze... Były takie chwile, gdy myślałem, że łatwiej byłoby mi nie być, niż się zmagać z tym, co się ze mną działo – w rozmowie z Anną Morawską-Borowiec mówił Marcin Bosak, aktor i ambasador kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”.

Całość rozmowy: Marcin Bosak o swojej chorobie: Depresja nie jest oznaką słabości – Wprost

Jurorzy o konkursie Kryształowe Pióra

– Wszystkie działania publicystyczne, które mają na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych są niezwykle cenne, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność wszystkim dziennikarzom, którzy w swoich materiałach podejmują tę tematykę, a w szczególności tym, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu „Kryształowe Pióra”. Wybranie najlepszych publikacji było zadaniem trudnym, ponieważ nadesłane prace prezentowały wysoką wartość merytoryczną jak również oryginalne ujęcie tematu – mówi profesor Maciej Krzakowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej, juror konkursu Kryształowe Pióra.

– Jako kardiolog jestem niezwykle podbudowany imponującą liczbą publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie”. Wszystkie wyróżniają się głęboką analizą problematyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Poza niezaprzeczalną wartością edukacyjną, materiały konkursowe pozostają dla odbiorcy przystępne oraz atrakcyjnie w formie i treści – podkreśla Tomasz Grodzicki, juror konkursu Kryształowe Pióra.

Konkurs „Kryształowe Pióra” jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.