Od odchudzania po lepszy nastrój, czyli zalety picia ciepłej wody każdego dnia

Jest wiele badań naukowych dotyczących korzyści picia ciepłej wody. Dodanie szklanki ciepłej wody do swojej rutyny dnia sprawi, że poczujesz się bardziej energiczny i lepiej przygotowany do radzenia sobie z dniem. Podczas picia gorących napojów wytyczne określają optymalną temperaturę płynu między 54 a 71°C. Wyższe temperatury mogą powodować oparzenie.

Korzyści picia ciepłej wody

1. Łagodzi przekrwienie błony śluzowej nosa

Kubek gorącej wody tworzy parę. Trzymanie filiżanki gorącej wody i głębokie wdychanie tej delikatnej pary może pomóc rozluźnić zatkane zatoki, a nawet złagodzić ból głowy. Ponieważ mamy błony śluzowe na szyi i górnej części tułowia, picie ciepłej wody może pomóc ogrzać ten obszar i złagodzić ból gardła spowodowany gromadzeniem się śluzu. Według badania z 2008 roku picie gorącego napoju, takiego jak herbata, przyniosło szybką i trwałą ulgę w przypadku kataru, kaszlu, bólu gardła i zmęczenia. Gorący napój był skuteczniejszy niż ten sam napój w temperaturze pokojowej.

2. Wspomaga trawienie

Picie wody pomaga w utrzymaniu ruchu układu pokarmowego. Gdy woda przepływa przez żołądek i jelita, organizm jest w stanie lepiej usuwać odpady. Niektórzy uważają, że picie gorącej wody jest szczególnie skuteczne w aktywowaniu układu pokarmowego. Ciepła woda może również rozpuścić i rozproszyć zjedzone pożywienie, które organizm mógł mieć problemy z trawieniem. Chociaż badania nie dowiodły tej korzyści, jeśli czujesz, że picie gorącej wody pomaga w trawieniu, nie ma nic złego w stosowaniu tego jako środka.

3. Poprawia działanie ośrodkowego układu nerwowego

Brak wystarczającej ilości wody, gorącej lub zimnej, może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, ostatecznie wpływając na nastrój i funkcjonowanie mózgu. Badania z 2019 roku wykazało, że picie wody może poprawić aktywność ośrodkowego układu nerwowego, a także nastrój. Picie wody pobudziło aktywność mózgu uczestników podczas wymagających czynności, a także zmniejszyło zgłaszany przez nich niepokój.

4. Pomaga złagodzić zaparcia

Odwodnienie jest częstą przyczyną zaparć. W wielu przypadkach woda pitna jest skutecznym sposobem łagodzenia i zapobiegania zaparciom. Picie gorącej wody może pomóc pobudzić ruchy jelit. Kiedy tak się dzieje, odpady żywnościowe w jelitach mogą wydostać się z organizmu. Regularne picie gorącej wody może pomóc w utrzymaniu regularnych wypróżnień.

5. Utrzymuje nawodnienie

To, ile człowiek powinien pić wody każdego dnia różni się w zależności od masy i rozmiaru ciała, płci, poziomu aktywności oraz temperatury lub środowiska. Dużo więcej wody potrzebujesz również, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Napoje to nie jedyne źródło wody w diecie. Liczą się również owoce, warzywa i wszystko, co się topi, na przykład lody na patyku.

6. Może pomóc w utracie wagi

Picie wody może sprawić, że ludzie poczują się pełniej, zmniejszając ilość spożywanego pokarmu i wspomagając utratę wagi. Niektórzy uważają, że picie gorącej wody może aktywować system kontroli temperatury ciała. Gdy twoje ciało kompensuje ciepłą temperaturę wody, obniża twoją temperaturę wewnętrzną i aktywuje metabolizm. Badanie z 2003 r. wykazało, że przejście z zimnej wody na cieplejszą może pomóc ludziom schudnąć dzięki temu efektowi termicznemu. Pozostawanie nawodnionym może również pomóc w utracie wagi wody. Nerki zareagują na odpowiednie nawodnienie, umożliwiając wydalanie większej ilości wody w moczu. Im jaśniejszy kolor moczu, tym lepiej jesteś nawodniony.