Siłownie zamknięte, a ćwiczyć trzeba. Jak robić to zimą, by osiągnąć rezultaty?

W obliczu kolejnego lockdownu ważniejsze niż kiedykolwiek jest znalezienie sposobów na zachowanie aktywności i zdrowia. Ćwiczenia mają tutaj nieoceniony wpływ, zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, dlatego musimy znaleźć sposoby na przetrwanie zimowych miesięcy. Oczywiście motywacja jest problemem. Bieganie latem to jedno, ale zmuszanie się do biegania, gdy jest mróz, pada deszcz i robi się ciemno o 16.00, to kolejne wyzwanie. Eksperci fitness podzielili się wskazówkami, jak zachować aktywność przez cały rok, niezależnie od pogody.

Zamknięte siłownie: jak ćwiczyć zimą?

David Hellard, zawodowy biegacz uważa, że zimowy fitness na świeżym powietrzu polega na odpowiednim przygotowaniu.

Noś cienkie warstwy z długimi rękawami

Nie jest trudno utrzymać odpowiednią temperaturę ciała zimą. Będziesz zapewne chciał ubrać się ciepło, ale podczas ćwiczeń możesz zacząć się przegrzewać, więc noś warstwowo cienkie ubrania z długimi rękawami i nogawkami. Warstwy zatrzymują ciepłe powietrze, ale można je łatwo zdjąć, gdy zaczniesz się przegrzewać.

Doładuj się w bezpieczny sposób

Odrobina chemicznego wzmocnienia w diecie może zrobić ogromną różnicę. Patrząc przez okno na ponurość i ciemność, może być trudno zmotywować się do wyjścia na zewnątrz, więc weź trochę kofeiny 10-15 minut przed planowanym treningiem. W mgnieniu oka wyskoczysz z fotela, by wyjść na spacer lub przebieżkę.

Trenuj z samego rana

Wiele parków jest zamykanych po południu, a poza tym robi się ciemno bardzo wcześnie, więc wyjdź i zobacz otoczenie w zupełnie innym świetle. Hellard ma swój zestaw treningowy zawsze przy łóżku, więc nie ma wymówek, żeby nie opuścić domu, zanim dzień się skończy. Pięknie jest widzieć rosę na trawie i poranną mgłę, a potem nagrodzić się pożywnym śniadaniem.

Poczuj się dzieckiem. Idź na plac zabaw

Nie potrzebujesz siłowni, aby wykonać efektywny trening siłowy. Bądź kreatywny i zamiast tego wykorzystaj swoją masę ciała i otoczenie. Ławki świetnie nadają się do przeskakiwania takiego jak w przypadku skrzyni, zjeżdżalni można używać do przysiadów, a pompki na huśtawce są świetne dla twojego ciała. Albo, dlaczego nie miałbyś wyznaczyć sobie trasy biegania, zatrzymując się co pięć minut, aby znaleźć coś w pobliżu do wykorzystania w kolejnym zestawie ćwiczeń? Będzie zabawnie, różnorodnie i zapewni ci to rozrywkę.

Jak biegać na zewnątrz w deszczowe dni?

Jeśli jesteś biegaczem lub próbujesz nim być w trakcie lockdownu, oto kilka wskazówek dotyczących biegania podczas chłodniejszych i bardziej deszczowych miesięcy.

Unikaj otarć

Otarcia mogą się zdarzyć podczas każdego biegu, ale dodaj do tego deszcz i mokre ubrania, a będziesz bardziej narażony na otarcia. Zastosuj preparat na bazie wazeliny w miejscach, w których zwykle pojawiają się otarcia lub pęcherze, takie jak wewnętrzna strona ud, pod pachami, wokół stanika sportowego i na stopach.

Potraktuj to jako trening mentalny

Nie każdy bieg będzie odbywał się w rześkim i słonecznym otoczeniu parku, a biegi w deszczu sprawią, że te odbywające się bez niego jeszcze bardziej docenisz. Dodatkowym wyzwaniem związanym z deszczową pogodą i wychodzeniem na miasto, kiedy naprawdę nie chcesz, jest dobry trening umysłowy. Uczy cię niepoddawania się, gdy robi się ciężko, na przykład w ostatnich kilometrach. Jeśli trenujesz do zawodów, w dniu wyścigu może padać również deszcz. Wszystkie te deszczowe biegi oznaczają, że jesteś dobrze przygotowany i wiesz, jaki zestaw i sposób myślenia będą dla ciebie najlepsze w deszczową pogodę.

Bądź widoczny

Widoczność może być niższa w deszczowe dni, więc noś jasną warstwę lub paski odblaskowe na ubraniu, aby kierowcy mogli cię zobaczyć.

Szybko się przebieraj

Może się to wydawać oczywiste, ale jak tylko zakończysz deszczowy bieg, zdejmij ubrania. Mokre ubrania przy skórze obniżają temperaturę ciała. Mokre buty wypchaj gazetą, aby wyschły.

Pozostań czasem w domu

Bieganie w deszczu może sprawić, że poczujesz się nadspodziewanie dobrze, ale są chwile, kiedy to po prostu nie jest dla ciebie dobre. Jeśli jest burza, raczej nie chcesz, aby uderzył cię piorun. To samo dotyczy treningu interwałowego lub biegania w szybszym tempie: mokre chodniki mogą być śliskie i powodować długotrwałe kontuzje.

