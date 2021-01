Rozciąganie to idealny sposób na poranną rozgrzewkę. Oto 3 porady, dzięki którym zrobisz to dobrze

Ćwiczenia rozciągające, oprócz niewątpliwych walorów zdrowotnych, mogą również pomóc ci zacząć dzień z wyższym poziomem pewności siebie. Nie zajmą więcej niż 10 minut, chyba, że spodobają ci się na tyle, że zechcesz powtórzyć je kilka razy. Poniżej znajdziesz kilka propozycji takich ćwiczeń. Pamiętaj, by wykorzystywać do ćwiczeń dywan lub jakąś matę, ponieważ to będzie amortyzować twoje nogi, byś się nie poślizgnął

Pozycja dziecka

Ta pozycja regeneruje ciało i pozwala rozciągnąć mięśnie w obrębie miednicy, bioder, ud i kręgosłupa. Rano te okolice często są napięte w wyniku nieodpowiedniej pozycji podczas snu, stresu czy zmęczenia. Pozycja dziecka może również wpłynąć kojąco na układ nerwowy, zwłaszcza mózg.

Ćwiczenie wydłuża mięśnie pośladkowe, ścięgna podkolanowe, prostowniki kręgosłupa i nie tylko. Rozpocznij je w pozycji na czworakach, z biodrami na linii kolan. Wdychając powietrze, wyprostuj ciało do pozycji klęczącej. Podczas wydechu oprzyj pośladki na piętach i przyłóż brodę do klatki piersiowej. Wykonaj ćwiczenie 5-krotnie, za każdym razem wykonując głębokie, równe oddechy.

Pozycja psa

Ta pozycja jest świetna na poranek. Pobudza twój układ nerwowy, uspokaja mózg i energetyzuje ciało. Może również przynosić ulgę w przypadku rwy kulszowej i łagodzić zmęczenie. Jeśli masz problemy z plecami, które wpływają na sen i sprawiają, że jesteś obolały i zmęczony, ta pozycja jest dla ciebie.

Pozycja dobrze działa na ramiona, barki i nadgarstki, jednocześnie rozciągając ścięgna, kręgosłup i łydki. Ogólnie rozciągasz tutaj dużą część swojego ciała.

Ustaw się w pozycji na czworaka. Unieś biodra i kolana, wyprostuj ręce i nogi. Możesz nieco bardziej oddalić stopy od dłoni, ponieważ wydłużona pozycja ciała jest zwykle wygodniejsza. Podczas wdechu unoś głowę i ciało do góry, a wydychając powietrze prostuj górę ciała, by kręgosłup i ręce znajdowały się w jednej linii, opuść również wówczas głowę. Weź co najmniej 5 głębokich oddechów podczas wykonywania tego ćwiczenia.

Pozycja góry

Ta pozycja zawsze wydaje się prosta, ale może wiele zdziałać dla twojej postawy i... pewności siebie. Działa na różne mięśnie tułowia, nóg, tułowia i ramion.

Stań prosto i wysuń prawą stopę do przodu. Duże palce mogą lekko się stykać, ale możesz rozstawić stopy na nieco szerszą odległość, co poprawi twoją równowagę. Rozluźnij ramiona, aby spoczywały po bokach ciała, ale nadal były aktywne. Ściągnij łopatki w dół, wyprostuj szyję, a dłonie skieruj wewnętrzną częścią do przodu. Podczas wdechu przesuń swój ciężar ciała na przód, a podczas wydechu wróć do pozycji stojącej prosto. Powtórz 5 razy.

