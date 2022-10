Lubisz spać w skarpetkach? Ekspert tłumaczy, dlaczego to najlepszy (i zdrowy!) wybór

Zakładanie skarpetek do łóżka stanowi przedmiot sporów od dawna. Jedni uwielbiają nosić skarpetki do łóżka, drugich z kolei na samą myśl o czymś takim zaczynają swędzieć stopy. Ostatnimi czasy jeden z lekarzy zastanawiał się, która z tych opcji może pomóc ci lepiej spać, a odpowiedź może cię zaskoczyć.

Stopy lubią, kiedy jest im ciepło

Amerykańska lekarka Jess Andrade niedawno podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat noszenia skarpet do łóżka za pośrednictwem popularnego portalu TikTok. Zdaniem specjalistki to może pomóc ci lepiej spać.

– Noszenie skarpet rozgrzewa stopy, a to otwiera naczynia krwionośne, które chłodzą ciało – mówi. – Ochłodzone ciało mówi mózgowi, że pora spać. Dlatego ludzie, którzy noszą skarpetki do łóżka, zwykle szybciej zasypiają.

Nauka daje potwierdzenie tym tezom

Jedno bardzo małe badanie z 2018 roku opublikowane w Journal of Physiological Anthropology wykazało, że „ogrzewanie stóp przy użyciu skarpet noszonych w łóżku podczas snu w chłodnym otoczeniu miało pozytywny wpływ na jakość snu poprzez skrócenie czasu zasypiania, wydłużenie czasu snu i skrócenie czasu wybudzania się podczas snu, ale nie miało znaczącego wpływu na temperaturę ciała”. Zasadniczo noszenie skarpet do łóżka, gdy było zimno, pomogło uczestnikom badania lepiej spać, nie powodując przegrzania. Chociaż badanie przeprowadzono tylko na kilku dorosłych mężczyznach, zdaniem autorów wyniki sugerują, że dana osoba może doświadczyć poprawy jakości snu poprzez „manipulację temperaturą stóp podczas snu”.

Jeśli mimo to nie możesz przekonać się do spania w skarpetkach, ale chcesz odnieść podobne korzyści, inne małe badanie z 2013 roku pokazuje, że kąpiel stóp w ciepłej wodzie bezpośrednio przed snem również może być pomocna. Powód jest taki sam jak w przypadku skarpet: woda otwiera naczynia krwionośne i chłodzi organizm.

Niezależnie od tego, co się dzieje z twoimi stopami, ważna jest również temperatura pomieszczenia. Eksperci twierdzą, że najlepsza temperatura do snu wynosi od 15 do 19 st. Celsjusza.

– Nasz wewnętrzny zegar, czyli rytm dobowy, jest częściowo kontrolowany przez temperaturę naszego środowiska zewnętrznego – powiedział specjalista medycyny snu Joshua Roland. – Jeśli nasze otoczenie jest zbyt ciepłe, oprócz tego, że jesteśmy spoceni i jest nam niewygodnie, możemy również potencjalnie pozbyć się naszego pragnienia snu.

