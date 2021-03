Usunięcie piersi to trudna decyzja, ale niekiedy zabieg bywa konieczny. Dlaczego?

Rak piersi stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Szacuje się, że w Polsce co roku odnotowanych zostaje ponad 16,5 tys. nowych zachorowań. Leczenie wiąże się zazwyczaj z wycięciem tkanki guza, bądź całej piersi, w zależności od stadium rozwoju. Operację usunięcia piersi można wykonać też profilaktycznie, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka piersi.

Jak wygląda zabieg mastektomii piersi?

Mastektomia jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Podczas operacji na piersi wykonuje się poziome lub ukośne cięcie, aby można było usunąć tkankę. Usunięta ilość będzie zależeć od rodzaju mastektomii. Chirurg zwykle zakłada jedną lub dwie rurki drenażowe, aby zatrzymać gromadzenie się płynu w przestrzeni piersi.

Rodzaje mastektomii

Zapobiegawcza (profilaktyczna) mastektomia polega na usunięciu obu piersi i znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi w przyszłości.



Standardowa mastektomia – usuwa się całą tkankę piersi i większość pokrywającej ją skóry



Radykalna mastektomia to rzadki obecnie zabieg polegający na usunięciu całej tkanki piersi, skóry pokrywającej ją, dwóch mięśni za piersiami i węzłów chłonnych pod pachą

Zmodyfikowana radykalna mastektomia – jak wyżej z wyjątkiem pozostawienia dużego mięśnia za piersią



Mastektomia podskórna – mastektomia oszczędzająca skórę, podczas której nie usuwa się sutka.

Wskazany rodzaj mastektomii zależy od kilku czynników, w tym: wieku, stanu zdrowia, rozmiaru guza, menopauzy, stanów węzłów chłonnych, itp.

Rekonstrukcja piersi

Rekonstrukcja piersi to operacja polegająca na zastąpieniu tkanki usuniętej podczas mastektomii, aby odtworzyć kształt piersi. Rekonstrukcję można wykonać w tym samym czasie, co mastektomia (rekonstrukcja natychmiastowa) lub później (rekonstrukcja opóźniona). Część osób rezygnuje z rekonstrukcji piersi.

Sławne osoby, które poddały się podwójnej mastetkomii

W 2013 roku głośno było o Angelinie Jolie, która przeszła ten zabieg w trosce o swoje zdrowie i dobro swoich dzieci. Wiedziała bowiem, że jest posiadaczką mutacji genu BRCA1, przez który ryzyko raka piersi wzrosło u niej do 87 procent.

"Chciałam powiedzieć innym kobietom, że decyzja o mastektomii nie była łatwa. Ale cieszę się, że ją podjęłam. Szanse rozwoju raka zmalały z 87 procent do 5 procent. Czuję się silna, że podjęłam trudny wybór, który nie umniejsza mojej kobiecości" – napisała aktorka i dodała, że po zabiegu pozostały jej tylko niewielkie blizny.

W 2021 roku na podwójną mastektomię zdecydowała się Paulina Młynarska. Dziennikarka profilaktycznie usunęła obie piersi, ponieważ wystąpiło u niej wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór. O swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, dzięki czemu znów zwróciła społeczną uwagę na temat profilaktyki raka piersi.

Co zamiast usunięcia piersi?

Jak podkreśla prof. Jan Lubiński z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, na mastektomię prewencyjną decyduje się mniejszość kobiet. Wyjaśnił, że istnieje co najmniej kilka innych ważnych procedur, które można wykonać, by obniżyć ryzyko raka piersi. Wskazał na odpowiednie podejście do hormonów u kobiety z mutacją genu BRCA1, profilaktyczne usunięcie jajnika i jajowodu oraz hormonalną terapią zastępczą. Podstawą są regularne badania, którym powinna poddawać się każda kobieta.

