Czy nocne marki mają mniejszą szansę na to, by schudnąć? Odpowiedź może zaskoczyć

Badania wykazały, że osoby w średnim wieku, które identyfikują się jako ranne ptaszki, wykazują większą aktywność fizyczną niż osoby, które identyfikują się jako nocne marki. Nocne marki zwykle prowadzą bardziej siedzący tryb życia w ciągu dnia niż osoby zaczynające swój dzień o poranku (które wykonują o 60-90 minut więcej ruchu dziennie niż nocne marki). Siedzący tryb życia wiąże się z nadwagą lub otyłością, więc nocne marki o złych nawykach związanych z ćwiczeniami mogą z czasem przybierać na wadze.

Inne badania opublikowane w czasopiśmie Obesity pokazują, że nocne marki mają tendencję do spożywania mniej składników odżywczych w porównaniu do rannych ptaszków. – Ludzie, którzy identyfikowali się jako nocne marki, zjadali więcej cukru w godzinach porannych niż ludzie, którzy identyfikowali się jako ranne ptaszki, a nocne marki przyjmowały więcej kalorii, cukru i tłuszczów nasyconych – mówi dietetyk Amy Gorin. – Ciekawą częścią badania było to, że całkowite dzienne spożycie kalorii w obu grupach było ogólnie podobne. Ponadto w weekendy nocne marki miały więcej okazji do jedzenia niż ranne ptaszki. Na podstawie tych badań możemy powiedzieć, że nocne marki mogą być bardziej narażone na otyłość i zaburzenia metaboliczne. Jednak potrzebujemy więcej badań w tej dziedzinie.

Co więcej, niektóre nocne marki nie śpią zbyt wiele w ciągu tygodnia i według badań mogą nadrabiać zaległości w weekendy. – Brak snu wpływa fizjologicznie na cztery rzeczy: zwiększa apetyt, zwiększa poziom hormonów głodu, obniża poziom hormonów związanych z uczuciem sytości i obniża metabolizm – mówi dr Michael Breus, członek Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu. Każdy chronotyp pozbawiony snu będzie miał ten problem, ale nocne marki są zwykle najbardziej podatne na brak snu. Jest to problem, ponieważ brak snu wiąże się ze złymi wyborami żywieniowymi, przyczyniając się do przyrostu masy ciała.

Czy nocne marki mogą zostać rannymi ptaszkami?

– Nie da się tak po prostu zdecydować się na bycie rannym ptaszkiem, jeśli jesteś nocnym markiem – mówi Laura Nauha, doktorantka i badaczka na Uniwersytecie Oulu w Finlandii. –Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, chronotypu nie można zmienić siłą woli, a chronotyp jest w dużej mierze podyktowany dziedziczeniem. Innymi słowy, nocne marki to nie tylko ludzie, którzy nie śpią do późna i oglądają seriale. W rzeczywistości czują się najbardziej sprawni intelektualnie w nocy, ponieważ ich ciała w naturalny sposób uwalniają melatoninę (hormon zaangażowany w cykl snu i czuwania) później w porównaniu z chronotypami rannych ptaszków.

