Czy warto spać w staniku? Ekspertka: „To kwestia wygody”

Zapewnienie 7-9 godzin snu w nocy jest niezbędne dla uzyskania optymalnego poziomu energii. Czy konkretny strój może wspierać lub niwelować nasz odpoczynek?

Korzyści z noszenia stanika

Piersi są zbudowane z tkanki i więzadeł. Podczas chodzenia lekko podskakują w górę i w dół. „Przeprowadzono wiele badań, które wykazały, że powoduje to rozciąganie więzadeł w czasie oraz może również przyczyniać się do bólu ramion, szyi i pleców. Noszenie stanika w ciągu dnia leży w interesie większości kobiet” – wyjaśnia Jené Luciani Sena, ekspert w dziedzinie brafittingu i autorka książki The Bra Book. Zaprojektowany z myślą o walce z grawitacją, dobrze dopasowany biustonosz może zapobiegać zwiotczeniu piersi, utrzymać nienaruszoną postawę i sprawić, że poczujesz się bardziej komfortowo.

Czy warto nosić stanik w nocy?

Na noc zwyczajowo zdejmujemy stanik, ponieważ spanie w nim wydaje się niewygodne. Ciasne fiszbiny mogą ugniatać skórę i sprawiać uczucie dyskomfortu. Jené Luciani Sena uważa, że zakładanie stanika na noc może być po prostu kwestią wygody. Technicznie rzecz biorąc, noszenie luźnego, mniej ograniczającego stanika przez noc nie ma żadnych wad, o ile nie jest zbyt uciskający. Należy szukać stanika, który jest miękki, rozciągliwy oddychający – przeznaczony do wypoczynku i spania.

Jakiego stanika nie wybierać?

Zdecydowanie nie warto spać w ciasnym, sztywnym staniku sportowym. Noszony przez dłuższy czas biustonosz może uciskać układ limfatyczny, co nie wpływa korzystnie na biust ani ciało. Zbyt mały i ciasny w klatce piersiowej nie powinien być noszony przez dłuższy czas. Poza czynnikami związanymi z komfortem i wsparciem piersi, noszenie takiego stanika może również zwiększyć prawdopodobieństwo podrażnień skóry, takich jak wysypka, wypryski na ciele lub infekcje grzybicze – szczególnie w przypadku, gdy jest spocony.

Czytaj też:

Ty też lubisz zasypiać przy dźwięku? Zobacz, co na ten temat mówi nauka