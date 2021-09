Rząd ogranicza sprzedaż szczepionek przeciw grypie. Będą limity na jedną osobę

Ograniczenie dotyczy produktu leczniczego Efluelda, Fluarix Tetra, Influvac, Influvac Tetra, VaxigripTetra. Od tej pory dla osób powyżej 9 roku życia przysługiwać będzie nie więcej, niż jeden preparat na 180 dni. Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Ograniczenie szczepionek przeciwko grypie

Sytuacja braków szczepionki przeciw grypie zdarzała się już podczas pandemii koronawirusa. Teraz, tuż przed sezonem jesienno-zimowym oczekuje się wzrostu sprzedaży preparatów. Ustalone limity mają sprawić, że więcej osób dostanie chociaż jedną dawkę szczepionki.

Grypa – typowe objawy

Grypa to niezwykle zaraźliwa choroba o podłożu wirusowym, która dotyka co roku wiele osób na całym świecie. Jej główne objawy to wysoka temperatura utrzymująca się przez 3-4 dni, zatkany nos, katar, zimne poty i dreszcze, bóle ciała i zmęczenie. Grypa od zwykłego przeziębienia różni się przede wszystkim tym, że jej objawy – choć podobne – są znacznie silniejsze.

Najczęściej także grypa atakuje nas gwałtownie – potrafi dosłownie zwalić z nóg w ciągu godziny, a nie rozwija się jakiś czas, tak jak ma to miejsce w przypadku przeziębienia. Częstym objawem grypy jest również wysoka temperatura wynosząca około 39 stopni Celsjusza. Dodatkowo grypie towarzyszy o wiele gorsze samopoczucie, w tym ogólne osłabienie organizmu, gorączka, brak apetytu, bóle mięśni, stawów, gardła oraz dreszcze.

Jak odróżnić grypę od koronawirusa?

Jest kilka ważnych różnic. Zmiana/utrata smaku lub zapachu są wysoce specyficzne dla COVID-19. Jeśli zauważysz zmianę/utratę smaku lub zapachu, skontaktuj się z lekarzem – możesz potrzebować testu diagnostycznego na obecność COVID-19. Jeśli twoim jedynym objawem jest katar lub zatkany nos, prawdopodobnie jest to zwykłe przeziębienie lub grypa, ale jest mało prawdopodobne, aby był to koronawirus.

