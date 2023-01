„Zalecenia WHO nie wystarczą”. Nie bój się igły – jak przetrwać 2023 rok

Wszystko wskazuje na to, że 2023 rok nie będzie łatwy. Już teraz mamy niespotykaną ilość ciężkich zachorowań, nie tylko z powodu grypy i SARS-CoV-2, ale też wirusów, które przed pandemią nie były tak groźne. Lekarze rodzinni przyjmują kilkudziesięciu pacjentów dziennie, a i tak część chorych nie ma szans na zbadanie. Nie zmniejszają się też kolejki do specjalistów, na diagnostykę i leczenie. Eksperci radzą, jak przetrwać rok w zdrowiu.

1. Nie narzekaj, zmień styl życia

– Zrób wreszcie coś dla siebie: nie na zasadzie obietnicy na Nowy Rok, tylko naprawdę to zrób – apeluje dr Janusz Meder, onkolog. – Jeśli będziesz przestrzegać zasad zawartych choćby w Kodeksie Walki z Rakiem (to m.in. zdrowy sposób odżywiania, dieta, stała aktywność fizyczna, niepalenie), to uchronisz się nie tylko przed rakiem, ale też przed zawałem serca, udarem, cukrzycą, nadciśnieniem, albo w znaczący sposób opóźnisz pojawienie się tych chorób. Trzeba tylko być konsekwentnym – dodaje.

2. Co najmniej 4 tysiące kroków

Im więcej, tym lepiej, jednak już nawet 15 minut aktywności fizycznej dziennie to jest coś!