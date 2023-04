Chcesz zadbać o nerki? Wiemy, jaki napój jest dla nich najlepszy

Nerki każdej doby oczyszczają ok.1500 litrów krwi i wydalają około 1,5 litra moczu. Są niewielkie – waga nerki wynosi od 120 do 175 gramów, a średnia długość to około 11 cm. Położone są z tyłu jamy brzusznej, po obu stronach kręgosłupa. Jeśli niesprawnie działają obydwie nerki, może dojść nawet do śmierci.

Jaki wpływ na serce mają nerki?

Nerki filtrują krew, usuwają nadmiar wody, oczyszczają organizm z toksyn oraz neutralizują kwasy. – Wraz z moczem z organizmu usuwanych jest wiele związków chemicznych, takich jak kwas moczowy, mocznik, metabolity leków i inne substancje chemiczne, mogące mieć toksyczny wpływ na inne tkanki organizmu. Ponadto nerki biorą udział w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej organizmu – mówi Artur Gabrysiak, specjalista medycyny laboratoryjnej American Heart of Poland. Mało kto kojarzy jednak nerki z chorobami sercowo-naczyniowymi.

– Nerki wpływają też na nasze tętno i ciśnienie krwi, nadmiar wody zawarty w organizmie jest usuwany, czego wynikiem jest zmniejszenie objętości krwi krążącej w układzie krwionośnym i obniżenie ciśnienia tętniczego. W momencie odwodnienia mocz staje się bardziej zagęszczony, co pozwala na oszczędzanie wody. Ponadto w nerkach, dzięki bardzo dużemu unaczynieniu tego narządu, możemy zweryfikować stan najmniejszych naczyń krwionośnych w całym ciele człowieka. Takie same naczynia mamy w mózgu i sercu – tłumaczy Artur Gabrysiak.

Co pić, aby nerki były zdrowe?

Zdrowie nerek zależy przede wszystkim od naszych wyborów dietetycznych. Chcesz zadbać o zdrowie nerek? Pij dużo wody. Zrezygnuj też z napojów słodzonych. – Sklepowe soki owocowe, jako podstawowy płyn, to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Są dosładzane cukrem lub sztucznymi syropami. Zdrowa dieta ma również wpływ na nerki – owoce i warzywa poprawiają funkcjonowanie nerek. Warto zmniejszyć spożycie soli i produktów przetworzonych – sód obciąża nie tylko nerki, ale również pracę serca – wyjaśnia specjalista.

