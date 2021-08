Kac po polsku, czyli... jak się teraz pije nad Wisłą? Zaskakujący raport

Jak się pije nad Wisłą – dosłownie i w przenośni? Na słynnych warszawskich schodkach, na których spora część mieszkańców stolicy tuż nad brzegiem rzeki spędza upojne, letnie wieczory, nierzadko można usłyszeć o tragikomicznych historiach w stylu słynnego filmu „Kac Vegas”.

Oczywiście zdarzają się też nieco mniej efektowne opowieści przypominające mało wyrafinowaną podróbkę tego hollywoodzkiego hitu, czyli „Kac Wawa” (o którym wiele gwiazd chciałoby już zapomnieć). Stosunek Polaków do alkoholu w wielu przypadkach pozostaje jednak niezmienny, mimo że można zauważyć kilka istotnych różnic w porównaniu do manier sprzed kilku lat.

Choć ponad połowa Polaków uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat w ogóle nie zmieniły się ich zwyczaje związane z piciem alkoholu, to okazuje się, że w statystykach widać tendencję do częstszego spożywania słabszych trunków. Rzadziej za to upijamy się wysokoprocentowymi napojami.

W Polsce pije się coraz więcej piwa, a mniej wysokoprocentowego alkoholu

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne roczne spożycie piwa na jedną osobę stanowi obecnie niemal trzykrotność spożycia sprzed niespełna trzech dekad. Mimo że wcale nie pijemy mniej niż w przeszłości, to widać, że chętniej wybieramy słabsze alkohole.

Choć 51,23 proc. Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat w ogóle nie zmieniły się ich zwyczaje związane z piciem alkoholu, to jednak osoby, które zapewniają, że piją mniej, w przeważającej większości spożywają obecnie słabsze trunki – ustalił Instytut Badań Zmian Społecznych, który na reprezentatywnej grupie ponad tysiąca dorosłych Polaków przeanalizował, w jaki sposób zmienił się stosunek obywateli naszego kraju do alkoholu. Wnioski z tych badań opublikowano w raporcie „Kac Polska – jak piją Polacy”.

Polska na kacu, czyli jak piją Polacy?

Z najnowszych badań wynika, że „rosnące spożycie alkoholu widoczne w statystykach rozmija się z jego postrzeganiem przez samych Polaków. Drink po pracy, piwo ze znajomymi i wino do kolacji... Popularność słabszych trunków wyraźnie sprawiła, że Polakom dużo łatwiej przechodzić do porządku dziennego nad tym, ile piją” – tłumaczą autorzy raportu „Kac Polska – jak piją Polacy”.

„Ten raport to obraz tego, jak Polacy postrzegają sami siebie, a nie obraz rzeczywistości, którą znamy choćby z danych GUS. Nasz raport pokazuje, jaki jest oficjalny stosunek Polaków do alkoholu i do czego Polacy chcą się przyznać przed samymi sobą” – wyjaśnia Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Pijemy coraz więcej, ale częściej wybieramy niskoprocentowe trunki

Być może fakt, że pijemy alkohole słabsze sprawia, że nie zauważamy, że częściej i więcej pijemy – zastanawiają się autorzy badania.

Statystyki pokazują, że z roku na rok pijemy coraz więcej alkoholu, zmienia się też sposób, w jaki pijemy i jakie trunki wybieramy – częściej np. pijemy piwo i słabsze alkohole. Czy ten fakt wpływa na to, że uważamy, że pijemy mniej? Czy piwo lub lampka wina do kolacji nie jest postrzegana przez nas jako kontakt z alkoholem? W mediach przy okazji wypadków z udziałem pijanych kierowców często pojawia się wątek o kierowcy, który czuł, że może kierować, bo wypił „tylko piwo” – tłumaczy Łukasz Pawłowski.

Ze szczegółowymi informacjami na temat raportu „Kac Polska – jak piją Polacy” można zapoznać się na portalu zmianyspoleczne.pl.

