Coraz chętniej wracamy na siłownię. Powodem lepsze zdrowie psychiczne

– Po pandemii Polacy bardzo chętnie wracają do aktywności fizycznej. To wynika z faktu, że ponad 50 proc. z nas odczuwało w tym czasie problemy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. 40 proc. doświadczało zwiększonej ekspozycji na stres, co przełożyło się nie tylko na problemy psychiczne, ale też problemy związane z naszym ciałem, czyli np. kumulujące się napięcia. Co trzeci Polak obserwował pogorszenie zdrowia i wydolności organizmu, a co czwarty uskarżał się na bóle pleców czy problemy związane z kręgosłupem – powiedział Tomasz Groń z Benefit Systems Oddział Fitness.

Problemy zdrowotne Polaków

Jak wskazuje, problemy zdrowotne, których Polacy nabawili się w trakcie pandemii COVID-19, teraz próbują zniwelować zwiększoną aktywnością, m.in. w klubach fitness. Potwierdzają to też statystyki. W trakcie pierwszych trzech miesięcy tego roku w klubach należących do Benefit Systems (czyli m.in. w sieci Zdrofit, FitFabric czy Fitness Academy) liczba klientów wzrosła o 17 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei wyniki ostatniej edycji badania MultiSport Index 2022 pokazały, że aktywność na siłowni bądź w klubach fitness notuje w porównaniu z minionym rokiem największy skok popularności wśród wszystkich aktywności sportowych.

– Po długim okresie niedostępności klubów fitness najnormalniej w świecie stęskniliśmy się za tym miejscem, w którym możemy zadbać o swoje zdrowie, w którym jest dostępny doskonale przygotowany sprzęt, trenerzy i dobra atmosfera – mówi Tomasz Groń.

Ćwiczenia dla zdrowia psychicznego

Co ciekawe, w ciągu ostatnich dwóch, pandemicznych lat znacząco zmieniły się powody, dla których Polacy ćwiczą w klubach fitness. Z badania MultiSport Index 2022 wynika, że oprócz dbałości o kondycję i sylwetkę motywuje ich przede wszystkim chęć zadbania o zdrowie psychiczne.

– Blisko 90 proc. Polaków jest świadomych tego, że regularna aktywność wpływa na zdrowie psychiczne i poprawia nasze funkcjonowanie, a przy tym jest w stanie zapobiegać m.in. chorobom cywilizacyjnym – powiedział Tomasz Groń.

– Klienci chętnie korzystają również z treningów wzmacniających, ukierunkowanych na konkretną partię ciała: pośladki, brzuch. Dużą popularnością cieszą się też zajęcia body & mind i ogólnosprawnościowe – dodaje Adrian Oleksiak, trener sportowy Zdrofit.

Jak podkreśla, po okresie izolacji na znaczeniu zyskuje fakt, że na siłowni czy zajęciach sportowych można spotkać się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i celach. A dla wielu osób ćwiczenie w grupie jest dobrą, dodatkową motywacją. Inną przewagą aktywności w klubach fitness jest to, że można ćwiczyć pod okiem trenera i skorzystać z profesjonalnego sprzętu, co podnosi bezpieczeństwo.

– My, jako trenerzy i instruktorzy, dajemy to bezpieczeństwo i profesjonalizm, którego ludzie oczekują. Wykwalifikowana kadra ukierunkowuje i motywuje ludzi do systematycznej aktywności ruchowej – mówi Adrian Oleksiak.

