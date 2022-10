Ćwicz w ten sposób! Wydłużysz sobie życie

Aktualne wytyczne dotyczące aktywności fizycznej zalecają, co najmniej 150 tygodniowych minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut intensywnej aktywności. Oprócz ćwiczeń aerobowych specjaliści doradzają, żeby co najmniej dwa dni w tygodniu poświęcić na ćwiczenia wzmacniające obejmujące wszystkie główne grupy mięśni, w tym nogi, biodra, plecy, brzuch klatkę piersiową i ramiona.

Dlaczego ćwiczenia z ciężarkami wydłużają życie?

Ćwiczenia aerobowe z użyciem ciężarków są korzystne dla zdrowia, szczególnie w starszym wieku. Stwierdzono, że trening dwa razy w tygodniu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca o 14 procent i przedwczesnej śmierci aż o 40 procent. Pozwala też utrzymać na niższym poziomie poziom cukru we krwi. Zdaniem specjalistów najlepsze efekty przynosi łączenie kilku rodzajów aktywności fizycznej.

„Wciąż pogłębiamy badania na temat wpływu podnoszenia ciężarów na organizm. Wiemy, że ten rodzaj ćwiczeń ma korzystny wpływ na skład ciała i inne metaboliczne czynniki ryzyka, takie jak ciśnienie krwi, markery stanu zapalnego, a nawet poziom cholesterolu we krwi” – powiedziała współautorka badania, Jessica Goerlith z University of Iowa w Iowa City.

Ćwiczenia z ciężarkami są szczególnie ważne dla kobiet

Naukowcy badali czy ćwiczenia z ciężarkami jednakowo wpływają na zdrowie kobiet i mężczyzn. Stwierdzili, że związki między podnoszeniem ciężarów, ćwiczeniami aerobowymi i przedwczesną śmiercią były silniejsze u kobiet.

Nie ignoruj innych ćwiczeń

Autorzy badania podkreślają, że ich analizy koncentrowały się wyłącznie na ćwiczeniach z użyciem ciężarków. Nie wykluczają, że inne rodzaje wzmacniania mięśni takie jak pompki, przysiady czy pilates przynoszą również korzyści dla zdrowia.

„Brak aktywności i siedzący tryb życia powodują więcej zgonów na całym świecie niż palenie papierosów” – wskazują autorzy badania.

