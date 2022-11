Co Polacy robią w czasie wolnym? Zależy nam na tych dwóch rzeczach

Takie wnioski płyną z badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” serwisu Prezentmarzeń. Zdaniem 37% zapytanych najczęściej pomysłów na ciekawe spędzania czasu wolnego poszukujemy w mediach społecznościowych. Obecnie, po okresie pandemii, zwracamy większą uwagę na jego jakość i lepiej organizujemy swój wypoczynek.

Czas wolny ma dawać pozytywne emocje

Pozytywnych emocji, które wpływają na jakość spędzania czasu wolnego, poszukujemy aktualnie przede wszystkim w rozrywce, jak uważa 33% respondentów. Istotnym źródłem generowania dobrych emocji jest także sport oraz spotkania towarzyskie. Jak pokazują wyniki badania oczekujemy, że czas wolny zapewni nam oderwanie od codziennej rutyny i obowiązków. Według 32% respondentów powinien on dawać nam także możliwość przeżycia przygody, a zdaniem 22% ankietowanych być dobrą zabawą.

W czasie wolnym chętnie wybieramy aktywne i kreatywne rozrywki, które pozwalają nam ciekawie spędzić czas z przyjaciółmi czy z rodziną. Interesujących, ale także oryginalnych pomysłów na odpoczynek jest coraz więcej, co potwierdza rozwój branży czasu wolnego. W Polsce rośnie zainteresowanie ciekawymi i nietypowymi rozrywkami, przybywa też co roku propozycji na ich realizację – mówi Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Co Polacy robią w czasie wolnym?

Z niestandardowych form spędzania czasu najchętniej wybieramy takie aktywności jak wizyta w Escape Room – 21% odpowiedzi, przejażdżkę luksusowym samochodem – 14% odpowiedzi, jazdę off road 12% wskazań, jak również skok ze spadochronem – 11% odpowiedzi. Na liście chętnie wybieranych form wypoczynku w wolnym czasie znajdują się także różne kursy rozwijające pasje, jak potwierdza 11% respondentów wskazując na kurs tańca czy rysunku.

Najchętniej czas wolny spędzamy z przyjaciółmi, jak deklaruje 29% respondentów i z dziećmi, jak deklaruje 22% ankietowanych oraz z partnerem i partnerką według 21% zapytanych.

Budżet na czas wolny

Organizując sobie lub bliskim czas wolny Polacy głównie kierują się budżetem, jak uważa 37% respondentów. Według 29% zapytanych są to przede wszystkim zainteresowania, a zdaniem 21% przyzwyczajenia. Po czasie izolacji wymuszonej pandemią, stajemy się coraz bardziej aktywni i mobilni, chętnie próbujemy nowych form rozrywki i wypoczynku.

Na aktywności w czasie wolnym wydajemy bardzo różne fundusze w zależności od zasobności naszego portfela. 39% zapytanych Polaków deklaruje, że jest w stanie przeznaczyć na aktywności w czasie wolnym do 100 zł miesięcznie. Kwotę od 100 do 300 zł wskazuje również 39% respondentów. Na wydatek od 300 do 500 zł miesięcznie może sobie pozwolić 14% zapytanych. Tylko 8% Polaków dysponuje budżetem powyżej 500 zł miesięcznie na aktywności służące codziennej rozrywce i wypoczynkowi.

Badanie „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1259 respondentów w formie ankiety online we wrześniu 2022.

Czytaj też:

Jak odpoczywać, żeby się nie zmęczyć? Trenerka odporności psychicznej: Odpoczynek jest dla mnie świętyCzytaj też:

Jak najlepiej wykorzystać wolny czas? Naukowcy znają odpowiedź