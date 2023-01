Nie wyspałeś się? Te triki pomogą ci opanować zmęczenie

Niewyspanie się może mieć różne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Należy do nich m.in. obniżenie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Powoduje to zwiększenie ryzyka wypadków samochodowych i błędów przy pracy. Regularne niedosypianie naraża także na ryzyko chorób serca, cukrzycy, depresji i otyłości. Dlatego ważne jest, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość snu i trzymać się regularnego rytmu snu i czuwania. Co zrobić, aby lepiej się wysypiać?

Zrezygnuj z drzemek

Chociaż kusi, by włączyć choć jedną „drzemkę”, zrezygnuj z tego pomysłu. Im szybciej wstaniesz i zaczniesz działać, tym lepiej. Takie poranne „dosypianie” prowadzi do jeszcze gorszego uczucia rozbicia, ponieważ pozwala na chwilę wejść w fazę głębokiego snu, z której umysł zostaje momentalnie wyrwany na dźwięk budzika.

Odsłoń zasłony

To ważne, ponieważ naturalne światło tłumi produkcję melatoniny – hormonu regulującego cykl snu. Mózg otrzymuje sygnał, że czas spania już minął. Co więcej, naturalne światło zwiększa produkcję serotoniny, odpowiedzialnej za dobry nastrój.

Weź zimny prysznic

Może trwać choćby kilka minut, ale woda musi być zimna. Momentalnie zaczniesz głęboko oddychać, dzięki czemu dotlenisz organizm i poprawisz krążenie krwi. Badanie przeprowadzone w 2017 roku wykazało, że podmuch zimnej wody o poranku podnosi poziom energii, który utrzymuje się przez cały dzień. Co ciekawe, ⅔ osób, biorących udział w eksperymencie postanowiło praktykować ten zwyczaj po zakończeniu badań.

Zjedz odpowiednie śniadanie

Na talerzu powinno znaleźć się białko, węglowodany oraz błonnik pokarmowy. Dzięki temu unikniesz nagłego spadku energii w ciągu dnia. Unikaj słodkich przekąsek, które szybko, lecz na krótko podnoszą poziom cukru we krwi.

Zrezygnuj z kawy

Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego po wypiciu kawy o świcie czujesz się jeszcze bardziej zmęczony, oto odpowiedź: kofeina obniża poziom kortyzolu, a ten właśnie o poranku jest najwyższy. Pijąc kawę tuż po przebudzeniu możesz więc nieświadomie obniżyć swoją gotowość do działania. Lepiej się powstrzymać i po pierwszą filiżankę sięgnąć dopiero po dotarciu do pracy.

Postaw na umiarkowaną aktywność

Intensywny trening po zarwanej nocy nie jest najlepszym pomysłem. Nie pomoże ci się nie rozbudzić i nie wpłynie korzystnie na twoją formę w ciągu dnia. Jeśli jesteś niewyspany, postaw na umiarkowaną aktywność fizyczną, rozłożoną w czasie. Zaparkuj samochód dalej niż zwykle i przejdź kawałek pieszo, wejdź schodami, zamiast korzystać z windy.

