Jak nauczyć się wstawać wcześniej? Te nawyki pozwolą ci budzić się o świcie

Wczesne wstawanie jest tym, co łączy ludzi sukcesu. Nie tylko zwiększa efektywność, ale również przedłuża nam dzień, dzięki czemu możemy lepiej go spożytkować i wykonać więcej zadań. Poranne wstawanie sprawia, że mamy więcej energii i jesteśmy szybciej gotowi do działania niż wtedy gdy śpimy do południa. I choć wstawanie o świcie nie dla wszystkich jest naturalne i łatwe, to warto się tego nauczyć, by poprawić swoją produktywność.

Zalety porannych pobudek

Myśl o wstawaniu o 5 rano wywołuje w tobie falę dreszczy? Sprawdź, jakie możesz osiągnąć dzięki temu korzyści, a być może zmienisz zdanie:

zyskasz czas dla siebie – to argument, który docenią wszyscy zapracowani rodzice, a zwłaszcza mamy. 30 minut w ciągu dnia tylko dla siebie to coś, co często jest nieosiągalne. Jeśli będziesz budzić się wcześniej, zanim wstaną dzieci i inni domownicy, zyskasz czas na to, by pomedytować, poćwiczyć, poczytać książkę czy napić się kawy. Warto rozpocząć taką praktykę od zaraz, bo znakomicie ona poprawia nastrój i pozwala zachować równowagę psychiczną

– każdy z nas narzeka, że doba jest za krótka i że ma za mało czasu na wykonanie wszystkich zadań, hobby czy naukę. Wczesne pobudki dodają nam czasu i sprawiają, że doba się wydłuża. Jeśli zawsze chciałaś uczyć się języka, ale nie mogłaś znaleźć na to chwili, to być może to jest rozwiązane. Pobudka o 5 rano nie zachęca do siedzenia w książkach, ale już słuchanie podcastu w obcym języku przy filiżance kawy albo przeczytanie jednego artykułu z zagranicznego portalu to dobry sposób na rozwój osobisty i na przyjemny początek dnia. Co ty na to? będziesz mieć więcej energii – wczesne rozpoczęcie dnia pozwala nam spokojniej go rozpocząć, poprawia nasz stan psychiczny i dodaje energii. To też znakomity sposób na redukcję napięć i stresu! Jeśli czujesz, że życie wymyka ci się spod kontroli, a liczba obowiązków cię przytłacza i sprawia, że nie masz chwili na realizację siebie i swoich potrzeb, zacznij wcześniej wstawać. Zyskasz dodatkowy czas!

Jak nauczyć się wstawać o świcie?

Nauczenie się wstawania o świcie nie jest łatwe, zwłaszcza dla tych, którzy lubią długo siedzieć wieczorami. Można się jednak tego nauczyć, wypróbowując te sposoby:

Kładź się o regularnych porach – jeśli kładziesz się spać o 1 w nocy i chcesz wstać o 5 czy 6 to wiesz, że z góry skazane jest to na porażkę. Wczesne pobudki wymagają wczesnego kładzenia się spać, by organizm zdążył się zregenerować. Przy wstawaniu o 5 rano dobrze jest położyć się spać o 22, by przespać 7 godzin, w czasie których wypoczniemy i nabierzemy sił przed kolejnym dniem. Miej to na uwadze, zanim określisz, o której chcesz wstawać. Spójrz na to realnie! Rozpocznij zmiany od małych kroków – jeśli każdego dnia budzić się o 7, a chciałbyś wstawać o 5 lub 5.30, rozpocznij zmiany od małych kroków. Początkowo przestawiaj budzik o 15 minut wcześniej. Po kilku dniach organizm przyzwyczai się do wcześniejszej pobudki, a ty będziesz mógł znów cofnąć budzik o kolejne 15 minut. W ten sposób po krótkim czasie zyskasz rano dodatkowe pół godziny, a twój organizm nie zareaguje na tę zmianę niewyspaniem i zmęczeniem Nie przestawiaj budzika! – jeśli już postanowiłeś wstać wcześniej, zrób to. Nie przestawiaj budzika kilka razy, nie ustawiaj dodatkowej drzemki. To tylko pogorszy twoje samopoczucie. Wyznacz sobie realny cel i spróbuj go dotrzymać, a po wyłączeniu budzika wstań i idź do łazienki. Szybkie podniesienie się z łóżka zwalczy chęć zakopania się pod kołdrą na dodatkowe 5 minut Nie objadaj się przed snem – obfita kolacja sprawia, że czujemy się ciężcy i gorzej śpimy, a rano mamy większe problemy ze wstaniem z łóżka. Jeśli chcesz budzić się wypoczęty, jedz co najmniej 2 godziny przed snem i zrezygnuj z ciężkostrawnych produktów Wyrzuć z diety wysoko przetworzone produkty – wieczór z serialem i paczką chipsów czy słonych paluszków może brzmieć kusząco, ale rano tylko utrudni ci pobudkę. Nadmiar soli w organizmie sprawia, że czujemy się ciężcy i ociężali, nie mamy energii i trudno nam jest zmobilizować się do działania. Jeśli chcesz oglądać serial, zaparz sobie do tego filiżankę ziółek lub aromatycznej herbaty albo sięgnij po chipsy warzywne

Stosując powyższe sposoby, można w dość bezbolesny sposób przestawić się na wcześniejsze wstawanie. A to pierwsza droga do tego, by zyskać więcej czasu dla siebie i na realizację swoich potrzeb czy pragnień. Brzmi nieźle, prawda? Spróbuj już dziś!

