Jaki dźwięk powinien mieć poranny budzik? Od tego może zależeć twój cały dzień

Budzenie się wypoczętym i energicznym może być tak proste, jak zmiana tonu budzika, zgodnie z badaniami opublikowanymi w czasopiśmie PLOS One. „Biorąc pod uwagę, że dźwięk był wykorzystywany jako bodziec przebudzenia od wielu dziesięcioleci, a także zdolność nowoczesnej technologii do odtwarzania niestandardowych kompozycji alarmowych, wydawało się właściwe zbadanie tego obszaru dalej”, powiedział dr Stuart McFarlane, badacz z RMIT University w Australii.

Badanie nad dźwiękiem budzenia

W badaniu z 2020 r. zapytano uczestników o preferowane dźwięki alarmowe. Odkryto, że osoby budzące się przy dźwiękach melodycznych miały niższe poziomy paraliżu sennego. Paraliż podczas snu może trwać 30 minut – ale według McFarlane'a nawet do 4 godzin – i jest związany ze zmniejszoną wydajnością i silnym pragnieniem pozostania pod kołdrą. Badacz podejrzewa, że przejścia w górę i w dół między nutami w melodycznych utworach mogą pobudzać czujność w porównaniu do powtarzających się pojedynczych dźwięków, takich jak ostry pik-pik-pik wszechobecny w budzikach.

McFarlane zauważa, że popowe melodie, piosenki country i heavy-metalowe ballady mogą zwiększyć czujność, o ile piosenka ma mocną melodię. „Jeśli chcesz wypróbować różne dźwięki alarmowe, postaraj się stworzyć kompozycję, która jest stosunkowo optymistyczna i ma rytm. Przejrzyj swoją osobistą kolekcję muzyki i stwórz listę utworów, których melodię możesz łatwo nucić, śpiewać i recytować. Nie musi to być wyłącznie utwór z wokalem; wiele kompozycji melodycznych ma charakter instrumentalny”.

Zrezygnuj z przycisku drzemki

Gdy alarm się włączy, unikaj pokusy, by nacisnąć przycisk drzemki. Według naukowców z University of Surrey, próba uzyskania jeszcze kilku minut snu może upośledzać funkcje poznawcze przez cały dzień, co utrudnia koncentrację i podejmowanie decyzji. „Wielokrotne naciskanie przycisku drzemki zmniejsza zarówno jakość, jak i ilość snu”, wyjaśnia dr Chad Ruoff, lekarz medycyny wewnętrznej w Kaiser Permanente. „Najlepszym sposobem na dobre zdrowie snu jest ustawienie alarmu… na czas, kiedy musisz po prostu wstać”.

