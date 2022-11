3 nawyki, które pomogą ci pozbyć się popołudniowego uczucia senności

Popołudniowe uczucie senności często dopada nas właśnie wtedy, gdy mamy najwięcej pracy lub obowiązków do zrealizowania. W wielu biurach można zauważyć, że po lunchu pracownicy siedzą i zmęczeni wpatrują się w ekrany komputerów. Jakie są przyczyny popołudniowej senności i czy można zrobić coś, by jej uniknąć? Okazuje się, że całkiem sporo.

1. Zdrowo się odżywiaj

Uczucie senności niestety często wynika z naszego sposobu odżywiania. Jeśli od rana karmimy organizm potrawami zawierającymi duże ilości węglowodanów, a żeby pozbyć się senności, sięgamy po słodkiego batonika, niestety sami fundujemy swojemu organizmowi cukrowy rollercoaster.

Po zjedzeniu takiej przekąski poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie, ale za moment równie gwałtownie spada. Po chwilowym dodaniu sobie energii następuje zatem zjazd energetyczny, a my czujemy, że mamy jeszcze mniej siły niż wcześniej. To błędne koło. Jeśli jesteśmy głodni, zjedzmy suszone owoce, bakalie, sałatkę warzywną z kaszą czy brązowym ryżem, które zawierają węglowodany złożone i dodadzą nam siły na dłużej.

2. Nawadniaj organizm

Uczucie senności może wynikać... z odwodnienia. Jeśli od rana pijemy kawę i popijamy ją kolejną kawą lub czarną herbatą, nasz organizm zwyczajnie nie otrzymuje odpowiedniej ilości płynów. Przez to czujemy się senni, zmęczeni i nie mamy energii. Dobrym nawykiem o poranku jest wypicie szklanki ciepłej wody z cytryną, a następnie sięganie po wodę co kilkanaście minut, by regularnie nawadniać organizm. Po wprowadzeniu takiego nawyku dość szybko zobaczymy efekty i poczujemy się lepiej!

3. Dotleniaj się

Czujesz, jak w pracy ogarnia cię senność i nie wiesz, jak przetrwasz do końca dnia? Jeśli masz taką możliwość to wyjdź na dwór zaczerpnąć powietrza. Czasem 5 lub 10 minut na zewnątrz wystarczy, by dotlenić organizm i ożywić się na tyle, że wykonamy swoje obowiązki z dużo większą jasnością umysłu (i z większą przyjemnością). Jeśli nie możemy wyjść na zewnątrz, otwórzmy okno i wpuśćmy trochę powietrza do biura. Dotlenianie jest bardzo ważne i znacznie poprawia samopoczucie!

Podobnie działają ćwiczenia gimnastyczne i ruch. Warto o tym pamiętać i wszystkie przerwy w pracy spędzać aktywnie, nie siedząc za biurkiem. Jeśli mamy dość blisko do domu, postarajmy się wrócić na piechotę lub wysiądźmy przystanek wcześniej, by po wielu godzinach rozruszać organizm.

