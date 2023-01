Czy joga może pomóc pokonać chrapanie?

Chrapanie to zaburzenia oddechowe, które są w stanie skutecznie utrudnić nam codzienne funkcjonowanie. Nie tylko staje się przyczyną napięć z domownikami, ale powoduje niedotlenienie organizmu, co skutkuje większym zmęczeniem. Okazuje się, że lekarstwem na chrapanie może być... joga. Jak to możliwe?

Przyczyny chrapania

Chrapanie często jest związane z perforacją przegrody nosowej, obecnością polipów w nosie, przerostem migdałków lub otyłością. Wiele kobiet zaczyna chrapać w ciąży lub w czasie menopauzy, co jest związane ze zmianami zachodzącymi w gospodarce hormonalnej. Niższy poziom estrogenów przyczynia się do zmniejszenia napięcia tkanek, a to może prowadzić do chrapania.

Skutki chrapania

Chrapanie nie tylko powoduje dyskomfort dla osoby śpiącej z chrapiącym, ale przede wszystkim niesie poważne skutki dla zdrowia. Chrapanie powoduje niedotlenienie organizmu, wywołuje bóle głowy, problemy z koncentracją, może doprowadzić do przewlekłego zmęczenia. Ci, którzy chrapią, budzą się niewyspani i rozdrażnieni, pozbawieni energii, co jest związane z płytszym snem oraz z niedotlenieniem.

Jak sobie poradzić z chrapaniem?

Himalajski nauczyciel jogi Siddhaa Akshar stwierdził, że regularne uprawianie jogi może pomóc zwalczyć chrapanie. W jaki sposób? W czasie jogi ćwiczymy uważne i świadome oddychanie przez nos, co sprawia, że drogi oddechowe stają się silniejsze. To może wzmocnić tkanki, zapobiegając ich wiotczeniu i zmniejszaniu napięcia, a w efekcie chrapanie może stać się słabsze.

Oczywiście, jeśli przyczyną chrapania jest przerost migdałów czy krzywa przegroda nosowa, joga nie wyleczy tych problemów. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie dokładnej diagnostyki i usunięcie danego schorzenia poprzez wycięcie lub przycięcie migdałów bądź operację przegrody nosowej.

