Nie każdy powinien używać perfum i innych kosmetyków. Oto, dlaczego

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Science Immunology pokazuje, że ludzie doświadczają alergii po zastosowaniu kremu lub perfum, ponieważ niektóre substancje chemiczne wypierają naturalne komórki tłuszczowe w komórkach skóry. Badacze stwierdzili, że odkrycia mogą pomóc w poprawie leczenia tego stanu.

Alergiczne zapalenie skóry

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry zwykle występuje, gdy komórki T układu odpornościowego reagują na obcą substancję chemiczną. Komórki wykrywają substancje chemiczne po związaniu się z większym białkiem w ciele.

Jednak niektóre związki z produktów przeznaczonych do higieny osobistej wywołują alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, mimo że są niewidoczne dla komórek T. Mówi o tym Annemieke de Jong, współprzewodnicząca i asystent profesora dermatologii na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Naukowcy powiedzieli, że cząsteczka CD1a w komórkach odpornościowych skóry odgrywa rolę w tym, że chemikalia są widoczne dla komórek T bez przyłączania się do białka. Substancje chemiczne, które działają z CD1a, obejmują m.in. farnesol, który znajduje się w kremach do skóry, pastach do zębów i substancjach zapachowych.

Badacze stwierdzili, że odkrycia mogą pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia osób uczulonych na kosmetyki lub perfumy. Zespół odkrył, że może to zapobiec alergicznemu kontaktowemu zapaleniu skóry poprzez nakładanie na skórę niektórych tłuszczów, aby zablokować związki wywołujące reakcję immunologiczną.

Do tej pory jedynym sposobem na uniknięcie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry jest niestosowanie niektórych produktów. Istnieją miejscowe maści i leki doustne, które mogą pomóc zmniejszyć jego skutki, takie jak wysypki. Jednak naukowcy zauważyli, że potrzeba więcej badań, aby poprzeć ich odkrycia. Zespół wykorzystał tylko ludzkie komórki do hodowli tkanek.

„Nasza praca pokazuje, w jaki sposób te chemikalia mogą aktywować komórki T, ale ponieważ nie przeprowadziliśmy badań pacjentów, musimy być ostrożni, twierdząc, że tak ostatecznie działa u pacjentów z alergią. Badanie toruje drogę do dalszych badań w celu potwierdzenia mechanizmu u pacjentów z alergią i opracowania inhibitorów odpowiedzi” – informują naukowcy.

