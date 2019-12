Czy antybiotyk poprawi odpowiedź immunologiczną?

Antybiotyk wankomycyna zmienia mikrobiom jelitowy w sposób, który może pomóc przygotować układ odpornościowy do skuteczniejszego atakowania komórek nowotworowych po radioterapii. Nowe badanie na myszach przeprowadzone przez naukowców z Abramson Cancer Center University of Pennsylvania wykazało, że podawanie dawki znanego antybiotyku nie tylko pomogło komórkom odpornościowym zabijać guzy bezpośrednio leczone promieniowaniem, ale także zabijać komórki rakowe znajdujące się dalej w ciele, torując drogę badaczom do przetestowania podejścia w badaniu klinicznym na ludziach.

Radioterapia podstawową formą leczenia raka

Ponad połowa wszystkich pacjentów z guzami litymi przechodzi radioterapię w pewnym momencie leczenia. W ostatnich latach wiele badań wykazało, że podawanie pacjentom wyższych dawek promieniowania w trakcie mniejszej liczby zabiegów – zwanej radioterapią hipo-frakcjonowaną – może indukować silniejszą odpowiedź immunologiczną u pacjentów. Ponadto, hipofrakcjonowane dawki mają zdolność oddziaływania na inne komórki nowotworowe w ciele, które nie były bezpośrednio leczone promieniowaniem.

„Nasze badanie pokazuje, że wankomycyna wydaje się zwiększać wpływ samego hipo-frakcjonowanego promieniowania na docelowe miejsce guza, pomagając układowi odpornościowemu walczyć z guzami z dala od miejsca leczenia”, powiedziała starsza autorka badania Andrea Facciabene Doktor, profesor nadzwyczajny Radiation Oncology w Penn's Perelman School of Medicine.

Facciabene i jej zespół wybrali wankomycynę z kilku konkretnych powodów. Po pierwsze, atakuje głównie bakterie Gram-dodatnie, a to powoduje uszkodzenie mikrobiomu jelitowego. Po drugie, jest to duża cząsteczka, co oznacza, że ​​pozostaje w jelitach i nie przemieszcza się do reszty ciała, jak robią to inne antybiotyki. To ogranicza wpływ, jaki wywiera na resztę mikrobiomu organizmu.

Dobre działanie wankomycyny

W tym badaniu naukowcy odkryli, że wankomycyna w szczególności poprawiła funkcję komórek dendrytycznych, które są komórkami przekaźnikowymi, na których polegają komórki T, aby wiedzieć, co zaatakować. Chociaż do tej pracy naukowcy wykorzystali modele raka czerniaka, płuc i szyjki macicy, zauważają, że podejście to może mieć wpływ na wiele różnych rodzajów raka. Badanie to opiera się również na wcześniejszych badaniach zespołu, które wykazały podobny efekt w terapii komórkami T, co oznacza, że ​​jest coraz więcej dowodów.

Mimo to naukowcy zauważają, że to badanie rysuje jedynie kontur jeśli chodzi o zrozumienie związku między składem mikrobiomu jelitowego i jego wpływem na wywołane radioterapią odpowiedzi immunologiczne na raka. Mówią, że potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć implikacje określonych szczepów lub skupisk bakterii.

„Jednak jasne jest, że antybiotyki odgrywają pewną rolę i mogą potencjalnie wpływać na leczenie i wyniki u pacjentów z rakiem”, powiedziała Facciabene. Naukowcy planują dalsze badania.

