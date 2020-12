3 zmiany w pielęgnacji włosów – piorunujący efekt

Marta Klowan zaznacza, że nawet prosta zmiana w pielęgnacji włosów może mieć dla nich bardzo duże znaczenie. Trycholożka podaje 3 proste sposoby, dzięki którym można sprawić, że włosy będą zdrowsze i zyskają ładniejszy wygląd.

3 zmiany w pielęgnacji włosów, które warto wprowadzić

1. Zmień wodę twardą na miękką

Jak zauważa Marta Klowan, twarda woda jest wysoce zmineralizowana, co powoduje, że na włosach i na skórze głowy pozostają po myciu osady. To właśnie ona bywa też przyczyną łupieżu, kruszenia, matowienia się i plątania włosów. Co więc można zrobić? Jest kilka sposobów: założyć filtr, by woda na bieżąco była miękka, myć głowę przegotowaną wodą, do ostatniego płukania użyć wody destylowanej lub stosować hydrolaty, które są na niej oparte. Wystarczy popsikać nim skórę głowy i włosy przed stylizacją. Można również myć włosy metodą kubeczkową, czyli mieszając porcję szamponu ze szklanką wody demineralizowanej i dopiero potem polewając tą mieszanką włosy.

2. Traktuj maskę jak odżywkę, a odżywkę jak maskę

Odżywka jest kosmetykiem lżejszym i działającym delikatniej niż maska, a im delikatniejsze włosy, tym lżejszy kosmetyk powinien być stosowany. Cienkie włosy z wysoką porowatością mogą nie udźwignąć maski, dlatego zamiast niej można stosować właśnie odżywkę. Z drugiej strony, grube włosy po samej odżywce mogą stać się zbyt suche.

3. Zmień kolejność nakładania kosmetyków

Marta Klowan podaje sposoby na kilka problemów związanych z wyglądem włosów:

Jeśli się puszą, najpierw nałóż maskę, dopiero później szampon, a potem znów maskę, jednak inną niż za pierwszym razem.

Jeśli twoje włosy są oklapnięte po myciu, najpierw użyj maski lub odżywki na wilgotne włosy, a dopiero potem szamponu.

Jeśli twoja skóra głowy łatwo ulega podrażnieniom, najpierw użyj szamponu, a potem umyj włosy i skórę głowy odżywką, możesz też użyć maski, jeśli twoje włosy są bardzo wymagające.

Jeśli twoje włosy są twarde w dotyku, stosuj odżywkę bez spłukiwania w sprayu na suche włosy na około godzinę przed ich myciem.