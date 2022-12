Jak pozbyć się rumienia na twarzy i szybko ukoić cerę naczyniową?

Sięgnięcie po kosmetyki do cery alergicznej, łatwo ulegającej podrażnieniom, wrażliwej czy naczyniowej naprawdę ma sens. Zawierają one składniki, które nie tylko koją podrażnienia (jak panthenol), ale również uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, dzięki czemu nie pękają one tak szybko na mrozie i wietrze. Rumień na twarzy jest oznaką, że skóra nadmiernie reaguje na pewne czynniki i wymaga wsparcia. Regularne stosowanie specjalnych kosmetyków może wzmocnić barierę ochronną naskórka i poprawić kondycję skóry. Warto sięgać szczególnie po dermokosmetyki, które zawierają doskonale przebadane substancje i są bezpieczne dla cery wrażliwej i alergicznej.

Nie bój się hydrolatów

Hydrolaty to kosmetyki, do których często podchodzimy ostrożnie. Niesłusznie! Są to produkty bardzo bezpieczne, które mogą ukoić podrażnioną skórę i przynieść jej znaczną ulgę. Jeśli chcemy złagodzić rumień, zaczerwienienie czy pieczenie twarzy, sięgnijmy po hydrolaty zawierające kocankę włoską, aloes, rumianek lub lipę. Szybko poczujemy ulgę!

Regularnie wykonuj peelingi

Przed ważnym wyjściem warto zrobić peeling enzymatyczny, który usunie ze skóry martwy naskórek i sprawi, że lepiej ona wchłonie składniki odżywcze. Nie należy się obawiać, że peeling podrażni skórę, ponieważ jest on bardzo delikatny i nie tylko nie nasili zaczerwienienia, ale może je zmniejszyć. Peeling warto stosować przynajmniej raz w tygodniu, a później nałożyć bogaty krem na noc, który odżywi skórę.

Pamiętaj o suplementacji

Witaminy A, E oraz witaminy z grupy B wspierają kondycję skóry i stymulują ją do odnowy. W przypadku rumienia na twarzy warto szczególnie sięgnąć po witaminę B3, która łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienie skóry.

Zabezpieczaj skórę przed zimnem

Skóra naczyniowa to cera cienka i delikatna, dlatego należy ją dodatkowo zabezpieczać przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Zimą warto sięgnąć po kremy z bogatszą konsystencją, które pomogą zatrzymać wodę w naskórku i odbudują ubytki.

Czytaj też:

3 sposoby na przesuszoną skórę zimą. Sprawdź, jak o nią zadbaćCzytaj też:

Jak oczyszczać cerę naczynkową? Zasady są proste