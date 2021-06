Jak rozjaśnić włosy? 5 domowych sposobów na słoneczne refleksy

Rozjaśnianie włosów preparatami chemicznymi mocno je obciąża, przez co stają się wysokoporowate, a więc przesuszone, matowe, szybko się łamią. Można to jednak zrobić naturalnymi sposobami, które nie niszczą łuski włosa, a pozwalają uzyskać słoneczne refleksy na głowie.

Na czym polega rozjaśnianie włosów?

Rozjaśnianie włosów polega na wypłukaniu z nich naturalnego pigmentu i nadaniu im jaśniejszego odcienia. Domowymi sposobami nie dokonamy radykalnej zmiany, nie uzyskamy jasnych pasemek czy baleyage. Ale możemy o ton lub dwa rozjaśnić włosy, przez co pojawią się na nich naturalne refleksy, które nadadzą fryzurze świeżości.

Sposoby na naturalne pasemka

Naturalne metody rozjaśniania włosów polegają na wykorzystaniu składników, które wnikają w łuski włosa, nadając im jaśniejszy odcień, ale przy tym nie niszczą ich. Najczęściej wykorzystuje się cytrynę, ocet jabłkowy lub winny, rumianek, miód, cynamon. Po zastosowaniu domowych maseczek i płukanek włosy są świetliste, mocno się błyszczą, a po nałożeniu maseczki z miodem stają się bardziej odżywione.

Płukanka z cytryny

Aby przygotować płukankę z cytryny, która odświeży włosy i nada im blasku, wystarczy w 1 litrze wody rozcieńczyć sok z 2 cytryn. Taką płukankę nanosimy na umyte włosy i zostawiamy przynajmniej na godzinę.

Jeśli dodatkowo wystawimy włosy na słońce, cytryna szybciej je rozjaśni. Płukanka zamyka łuski włosów, przez co natychmiast stają się gładsze. Dzięki temu mocniej odbijają światło i wyraźnie lepiej się prezentują.

Maseczka z miodu

Maseczka z miodu i octu to sposób na rozjaśnienie włosów i poprawienie ich kondycji. Miód zawiera wiele substancji odżywczych, które regenerują łuski włosa, przez stają się one miękkie i elastyczne. Aby cieszyć się efektami zdrowej, pełnej życia fryzury, wystarczy 2 łyżki miodu wymieszać z ulubioną odżywką do włosów lub 1 łyżkąoctu jabłkowego.

Taką maseczkę nakładamy na głowę i pozostawiamy na nich przez godzinę. Dobrze jest zawinąć włosy w folię termiczną lub w ręcznik, by składniki mocniej wniknęły w łuski włosów. Po tym czasie myjemy włosy szamponem. Po umyciu włosy wyraźnie stają się jaśniejsze, a w dodatku odżywione i nawilżone.

Płukanka z octu winnego

Do rozjaśnienia włosów można wykorzystać również ocet winny. Aby cieszyć się efektem jaśniejszych pasemek, wystarczy zagotować 2 szklanki wody i dodać do nich 2 łyżki octu. Gdy napar ostygnie, płuczemy nim umyte włosy. Odczekujemy około 30 minut, po czym spłukujemy włosy letnią wodą. Możemy do płukanki dodać również sok z cytryny, który wygładzi łuski włosów.

Płukanka z rumianku

Rumianek polecany jest przede wszystkim naturalnym blondynkom. Pozwala uzyskać głęboki złoty odcień włosów i nadać im świetlistego blasku. Aby cieszyć się złotymi refleksami, wystarczy 3 saszetki rumianku zalać 1 litrem wody. Taką płukankę nanosimy na umyte wcześniej włosy i pozostawiamy na nich godzinę. Następnie spłukujemy napar. Dzięki temu włosy stają się jaśniejsze, miękkie i gładkie.

Maseczka z cynamonu

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale do uzyskania jasnych pasemek na włosach można również wykorzystać cynamon. To świetna metoda dla szatynek i osób o ciemniejszym kolorze włosów. Najlepiej połączyć przyprawę z miodem, dzięki czemu dodatkowo odżywiamy włosy. Taka maska nie dość, że świetnie działa, to jeszcze obłędnie pachnie!

Aby ją zrobić, wystarczy 3 łyżki cynamonu rozmieszać z 2 łyżkami miodu i 200 ml wody. Taką wodnistą maskę nanosimy na włosy i pozostawiamy na nich przez około godzinę. Następnie spłukujemy. Włosy stają się nawilżone, odżywione i mają złotawe refleksy.

Dzięki tym domowym sposobom możemy rozjaśnić włosy w sposób naturalny, nie obciążając ich i nie wnikając w ich strukturę. A to sprawia, że są zdrowe i świetnie się prezentują.

