Maść z cynkiem potrafi zdziałać cuda. Czy każdy może ją stosować?

Maść cynkowa zawiera tlenek cynku, który wykazuje korzystny wpływ na naszą skórę oraz pojawiające się na niej różne zmiany. Polecana jest m.in. na trądzik i inne niedoskonałości skóry oraz wspomaga i przyśpiesza leczenie opryszczki. Kiedy i jak stosować maść cynkową?

Maść cynkowa – działanie

Powszechnie stosowana maść cynkowa wykazuje przede wszystkim działanie przeciwzapalne, osuszające oraz ochronne. Co więcej, działa też antyseptycznie, czyli ogranicza rozwój szkodliwych bakterii i wykazuje działanie ściągające. Z tego względu stosowana jest przy sączących się zmianach skórnych np. przy opryszczce, ropnych krostkach i innych problemach skórnych, które przebiegają z sączeniem się ropnej lub surowiczej wydzieliny. Maść cynkowa to także dobry sposób ochrony skóry przed czynnikami drażniącymi; tlenek cynku, który jest w niej obecny, stosuje się także w kosmetykach chroniących skórę przed podrażnieniami np. w wyniku działania promieni słonecznych – to, dlatego niektóre kremy na słońce zostawiają na skórze białą warstwę. Maść cynkowa stosowana jest też jako preparat chroniący przed odparzeniami i redukujący powstałe już stany zapalne np. w obrębie pachwin lub pach, które mogą być spowodowane m.in. nadmierną potliwością.

Niestety, nie zawsze możemy stosować maść cynkową, więc warto zapoznać się z przeciwwskazaniami do smarowania nią skóry. W szczególności należy zachować ostrożność w przypadku stosowania maści cynkowej u dzieci do 3. roku życia; przypadku osób dorosłych stosowanie maści cynkowej zwykle nie wiąże się z większym ryzykiem, o ile korzystamy z niej zgodnie ze wskazaniami.

Maść cynkowa – stosowanie u dzieci

Maść cynkowa często polecana jest przez starsze pokolenie jako doskonały środek przeciwko pojawiającym się u niemowląt i małych dzieci stanom zapalnym w obrębie zasłoniętej pieluszką skóry oraz jako preparat na trądzik niemowlęcy.

Faktycznie, jest ona środkiem pomagającym uniknąć pieluszkowego zapalenia skóry, bo chroni ją przed drażniącym działaniem moczu oraz kału. Pomaga też redukować występujące się na skórze zmiany np. krostki i odparzenia, które pojawiają się zarówno u noworodków, jak i starszych dzieci, które korzystają z pieluszek.

Trzeba, jednak wiedzieć, że tradycyjna maść cynkowa może działać na skórę niemowląt i małych dzieci w sposób zbyt agresywny, więc lepiej sięgać po specjalne kremy dla niemowląt, które także zawierają tlenek cynku, jednak są specjalnie dopasowane do potrzeb skóry maluchów.

Smarując skórę noworodków, niemowląt oraz małych dzieci tradycyjną maścią cynkową, którą cechuje dość duża zawartość procentowa tlenku cynku, można doprowadzić do podrażnień oraz nadmiernego przesuszenia skóry. Aby uniknąć problemów skórnych, najlepiej przed zastosowaniem tradycyjnej maści cynkowej u noworodków i niemowląt skonsultować się z pediatrą, położną lub farmaceutą.

Maść cynkowa – przeciwwskazania do stosowania

Tlenek cynku może powodować podrażnienia skóry nie tylko w przypadku noworodków, niemowląt i małych dzieci; podczas stosowania maści cynkowej mogą także wystąpić objawy uczulenia.

Nie należy stosować maści cynkowej w przypadku, gdy:

wystąpiły objawy nadwrażliwości skóry na działanie maści cynkowej np. pieczenie, swędzenie lub pękanie naskórka,



doszło do uszkodzenia powierzchniowej warstwy skóry,



mamy do czynienia z krwawiącą raną lub otarciem naskórka,



cierpimy na przewlekłe stany zapalne skóry – wówczas zastosowanie maści cynkowej, trzeba skonsultować z dermatologiem.



Maść cynkowa nie powinna być także stosowana w czasie ciąży oraz laktacji, choć bywa polecana na różnych blogach i forach właśnie dla kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących, jako bezpieczny i tani preparat na różne dolegliwości skórne. Tutaj mamy niestety do czynienia z taką samą sytuacją, jak w czasie stosowania maści cynkowej u dzieci poniżej 3. roku życia – ze względu na inne potrzeby skóry kobiet ciężarnych może ona spowodować podrażnienia oraz stany zapalne skóry. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby zyskać pewność, że preparat ten nie zaszkodzi przyszłej mamie i jej dziecku.

W przypadku ciąży oraz laktacji dominuje przekonanie, że maść cynkowa nie jest szkodliwa, bo jej składniki nie przenikają przez skórę. Co więcej, maść cynkowa i kremy dla niemowląt, które zawierają w swoim składzie tlenek cynku, często stosowane są na podrażnienia brodawek sutkowych, które spowodowane przez karmienie piersią. Warto jednak pamiętać, że to, co okazało się skuteczne u innych, nie zawsze i nam musi wyjść na zdrowie.