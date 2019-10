Jak chronić skórę przed szkodliwym działaniem smogu? Skin coach podpowiada

Bożena Społowicz to pierwszy w Polsce skin coach i autorka książki „Skin coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry”. Smog wpływa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale także na wygląd naszej skóry. Jak radzić sobie z jego wpływem i zabezpieczyć skórę? – Dieta, antyoksydanty, woda to jest coś, co może nam pomóc – radzi Bożena Społowicz. Jak w walce ze smogiem mogą nam pomóc olejki eteryczne? Obejrzyj materiał wideo:

Ekspertka podkreśliła, że kluczowe jest podniesienie ogólnej odporności, by organizm mógł sobie sprawnie poradzić z wszelkimi stanami zapalnymi, wywołanymi przez zanieczyszczenia powietrza. Dlatego tak ważna jest odpowiednia dieta, bogata w składniki odżywcze i antyoksydanty, walczące z wolnymi rodnikami. Istotne jest również nawodnienie organizmu. Skóra w dobrej kondycji, a więc m.in. nawilżona, lepiej się regeneruje.

Dobrej jakości olejki eteryczne, rozpraszane w domu, są ws tanie wspomóc oczyszczanie górnych dróg oddechowych. Społowicz poleca rozpylanie olejków za pomocą pary wodnej, np. dyfuzora lub zwykłego, staromodnego nawilżacza powietrza, który po napełnieniu wodą zawieszało się na kaloryferze.

