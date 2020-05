Jak stwierdzić, że krem przeciwsłoneczny przestał już działać?

Wielu z nas nie stosuje SPF w chłodniejszych miesiącach (chociaż powinniśmy!), co oznacza, że ​​butelka, do której sięgasz, prawdopodobnie leżała w twojej szafce przez co najmniej rok. Czy nadal możesz go używać? To zależy. Podobnie jak przedmioty w twojej apteczce, krem ​​przeciwsłoneczny ma datę ważności, więc stara butelka może ci pomóc. Chociaż możesz nie uwierzyć, daty przydatności do użycia wybite na twoich ulubionych butelkach i aerozolach są tylko sugestią, a nie faktyczną barierą przydatności.

Ochrona przeciwsłoneczna wygasa

„Ochrona przeciwsłoneczna rzeczywiście wygasa i tubka zawsze będzie miała wydrukowaną datę ważności gdzieś na opakowaniu”, mówi Lauren Fine, dermatolog z certyfikatem Cosmetic Surgery and Dermatology. „Filtr przeciwsłoneczny, który wygasł, zwiększa ryzyko na poparzenie słoneczne”. Poparzenie jest nie tylko bolesne, ale może również może powodować raka skóry. Dlatego nigdy nie używaj filtrów po upływie podanej daty ważności.

Co jeśli nie ma daty ważności?

Nie wszystkie filtry przeciwsłoneczne zawierają datę ważności, ale amerykański Urząd ds. Żywności i Leków wymaga, aby produkt zachował swoją pierwotną moc przez trzy lata. Więc jeśli kupisz butelkę i nie widzisz daty ważności, American Academy of Dermatology zaleca napisanie daty zakupu kremu przeciwsłonecznego na butelce, abyś dokładnie wiedział, kiedy się go pozbyć.

Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę: jeśli zabierzesz SPF na plażę, gdzie długo trzymasz go w upale i bezpośrednim świetle UV, może faktycznie się zepsuć przed datą ważności, zauważa Lance Brown, MD, certyfikowany dermatolog chirurgiczny i kosmetyczny. Aby upewnić się, że Twój SPF jest nadal przydatny, miej oko na wszelkie zmiany w jego formule. Jeśli zacznie źle wyglądać, lub mieć brzydki zapach – lepiej z niego zrezygnuj. Twój filtr przeciwsłoneczny nie powinien zmieniać koloru ani konsystencji.

Podsumowując: Jeśli twój filtr przeciwsłoneczny przekroczył datę ważności lub zmienił kolor, zapach lub konsystencję, wyrzuć go i kup nowy – twoja skóra będzie ci wdzięczna!

