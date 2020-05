Masz popękane dłonie lub stopy? Oto, jak sobie z nimi radzić

Według American Association of Dermatology (AAD) szczeliny na skórze zwykle występują, gdy jest ona sucha lub podrażniona. Sucha i popękana skóra może swędzieć, a nawet krwawić. Niektóre osoby mogą mieć nieprzyjemne odczucia podczas nakładania jakiegokolwiek produktu na popękaną skórę. Ich skóra może również być bardziej wrażliwa na temperaturę wody i domowe środki czyszczące. Pęknięta skóra może pojawić się na dowolnej części ciała, ale jest szczególnie widoczna na odsłoniętych obszarach, takich jak dłonie.

Jak dbać o popękaną skórę?

W przypadku pękania, które występuje w chłodne dni lub w wyniku częstego mycia rąk, zaleca się utrzymanie nawilżonej skóry. Można to zrobić, nakładając bezzapachowy krem ​​do rąk lub maść natychmiast po umyciu rąk. Wybierając krem ​​nawilżający do popękanej skóry, powinniśmy szukać korzystnych składników, takich jak:

oliwa z oliwek

olej jojoba

masło shea

kwas mlekowy

mocznik

kwas hialuronowy

dimetikon

gliceryna

lanolina

olej mineralny

Ponieważ odkażacze do rąk na bazie alkoholu mogą również powodować wysuszanie, dermatolodzy zalecają stosowanie kremu nawilżającego po ich użyciu. Osoby z wypryskami i łuszczycą również powinny korzystać ze środków nawilżających, aby zapobiegać nawrotom i chronić skórę. Mogą jednak wymagać dodatkowych zabiegów, takich jak:

stosowanie kremów kortykosteroidowych

stosowanie leków na konkretne schorzenie

terapia światłem UV

W przypadku zakażenia skóry lekarz może przepisać maść lub tabletki antybiotykowe. Niektóre osoby z problemami stóp mogą wymagać zmiany obuwia lub zastosowania talku, aby zapobiec poceniu się. Mogą także wymagać stosowania produktów przeciwgrzybiczych w leczeniu grzybicy. Artykuł w International Journal of Nursing Studies sugeruje, że brak przepływu krwi w stopach może przyczynić się do pękania skóry u osób z cukrzycą. Pomocne może być kontrolowanie przepływu krwi do stóp przez noszenie pończoch uciskowych. Aby zapobiec pogorszeniu pękniętej skóry, powinno się unikać mycia rąk gorącą wodą. Gorące kąpiele i prysznice mogą pogorszyć suchą lub popękaną skórę. Dermatolodzy zalecają:

używać ciepłej, a nie gorącej wody

ograniczyć czas pod prysznicem do maksymalnie 10 minut

myć się niewielką ilością delikatnego bezzapachowego środka czyszczącego

suszyć skórę przez dociskanie, a nie pocieranie

stosować krem nawilżający natychmiast po zmoczeniu

Lekarze zalecają również noszenie rękawiczek w celu ochrony rąk, gdy wychodzimy na zewnątrz w zimie, moczymy dłonie lub stosujemy ostre chemikalia, odtłuszczacze i inne substancje. Niektórzy dermatolodzy zalecają stosowanie nawilżacza w domu, jeśli powietrze jest suche. Według AAD nawilżacze mogą również pomóc w leczeniu suchych ust.

Niektóre tkaniny mogą podrażniać suchą skórę. Warto nosić gładkie, oddychające materiały, takie jak bawełna lub jedwab, oraz w unikać materiałów teksturowanych, takich jak wełna. Stosowanie hipoalergicznych detergentów do prania i środków zmiękczających tkaniny może również pomóc zmniejszyć podrażnienia.

