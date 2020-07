Zmagasz się ze skórą wrażliwą? Oto winowajca twojego problemu

W czerwcu jedna z największych korporacji kosmetycznych połączyła siły z firmą zajmującą się testami genetycznymi. Kolaboracja zaowocowała zbadaniem stanu wrażliwej skóry u 23426 uczestników europejskiego pochodzenia, których genomy znajdują się w jednej z baz danych. Badania, które zostały opublikowane w magazynie Cosmetics, wykazały silne powiązania między pewnymi miejscami w genomach i stanem wrażliwości skóry – co jest pierwszym oficjalnym stwierdzeniem, że wrażliwa skóra może być przekazywana genetycznie, a nie uwarunkowana środowiskowo.

Czytaj także:

Składnik rdzy jako ochrona przeciwsłoneczna? Jest jedno „ale”

Skóra wrażliwa to powszechny problem

Wrażliwa skóra od dłuższego czasu jest ważnym tematem w dziedzinie piękna. Badania pokazują, że około 70 procent kobiet uważa, że ​​ich skóra jest wrażliwa. Według danych Google, liczba wyszukiwań hasła „skóra wrażliwa” stale rośnie od 2004 r. i obecnie osiąga najwyższy poziom w historii. Wiedza, że stan skóry wrażliwej wywodzi się z genetyki, oznacza, że można teraz uniknąć czynników wyzwalających, budując w odniesieniu do nich styl życia i schemat pielęgnacji skóry.

Obecnie wiele osób musi zgadywać za każdym razem, gdy ich cera doświadcza zaostrzenia stanu zapalnego, co może skutkować trądzikiem różowatym, egzemą lub łuszczycą. Zaostrzenia mogą być spowodowane wrażliwością na składniki kosmetyków do pielęgnacji skóry, piciem alkoholu lub jedzeniem pikantnych potraw, temperaturą na zewnątrz, a nawet wodą używaną do zmywania produktów (jeśli zawiera zbyt dużo minerałów).

– Wiedza o tym oznacza, że ​​możemy leczyć pacjentów w młodszym wieku na podstawie ich historii rodzinnej – mówi dr Shirley Chi, dermatolog z Los Angeles. – Zdarza mi się to często: widzę rodzica, który ma pewne schorzenia skóry, takie jak egzema, łuszczyca lub ciężki trądzik z bliznami, a u jego dziecka zaczyna się od kilku objawów. Zaczynamy więc leczyć to wcześnie i finalnie lepiej sobie z tym radzimy, niż gdybyśmy pozwolili, żeby problem się rozwinął.

Czytaj także:

Jak wybrać środek myjący do cery trądzikowej?

Jak pielęgnować skórę wrażliwą?

Zazwyczaj dermatolodzy zalecają, aby wrażliwe typy skóry trzymały się prostego schematu pielęgnacji.

– Osoby o wrażliwej skórze muszą naprawdę starać się ograniczyć ilość produktów i substancji chemicznych, które dopuszczają do kontaktu z twarzą – mówi dr Chi. Zdaniem specjalistki najlepiej unikać składników roślinnych, ponieważ mogą one podrażniać wiele wrażliwych typów skóry. Dr Chi sugeruje używanie produktów z ograniczoną liczbą składników na etykiecie. – Wrażliwe typy skóry bardzo dobrze radzą sobie z mineralnym filtrem przeciwsłonecznym. Ponadto produkty zawierające silikony są dobre, ponieważ działają jak bariera, która chroni skórę przed penetracją chemikaliów.

Zdobycie wiedzy o swojej skórze to ogromny krok naprzód w kwestii potencjalnych metod leczenia.

Czytaj także:

Myjesz twarz podczas brania prysznica? Nie jest to bez znaczenia