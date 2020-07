Nie myjesz twarzy przed snem? Od dzisiaj zaczniesz – a oto powód

Nawet jeśli spędziłaś godziny w domu i bez makijażu, pod koniec dnia wciąż masz na skórze pewne rzeczy, które powinnaś zmyć, zanim pójdziesz spać. – Mycie twarzy usuwa nadmiar łoju i martwy naskórek, co pomaga oczyścić pory i zapobiegać ich zatykaniu – mówi dermatolog dr Morgan Rabach. Zatkane pory są wrogiem numer jeden czystej skóry, ponieważ są główną przyczyną wyprysków. – Oczyszczanie twarzy usuwa również inne zanieczyszczenia ze środowiska, które mogą prowadzić do uszkodzeń oksydacyjnych lub stresu w komórkach skóry, a także usuwa bakterie i drożdże, które normalnie kolonizują skórę.

Ustalmy raz na zawsze: trzeba myć twarz

Chociaż zdarzyło się, że dermatolodzy mówili, że pomijanie porannego mycia twarzy jest w porządku, po południu nie jest to już tak naprawdę przedmiotem debaty. – Myślę, że mycie w obu porach jest ważne, ale gdybym miała wybierać, prawdopodobnie powiedziałabym, że wieczorne mycie w celu usunięcia brudu, zanieczyszczeń, oleju, pyłków itp., które mogły się nagromadzić w ciągu dnia, jest najważniejsze – mówi dermatolog dr Hadley King. Dr Rabach dodaje, że bardziej prawdopodobne jest, że w ciągu dnia nagromadzi się warstwa potu i oleju aniżeli w nocy, a zapewne nikt nie chce, by to pozostało na skórze na noc.

Chcesz jeszcze jeden powód, by myć twarz na noc? – Oczyszczanie skóry pomaga również aktywnym składnikom kremów wnikać w nocy – mówi dr Rabach – ponieważ nakładasz je na czyste płótno, gdzie nie wchodzą w interakcje z niczym innym.

Jeśli chodzi o wybór środka czyszczącego do mycia przed snem, poszukaj czegoś delikatnego i niezawierającego typowych dla mydła szkodliwych dla skóry substancji, który oczyści twoją skórę bez pozbawiania jej naturalnych olejków. Jeśli masz do czynienia z konkretnymi problemami skórnymi, aktywny środek czyszczący, który pomoże je rozwiązać, może być właściwą drogą. Jednak bez względu na to, jakiego rodzaju środka czyszczącego używasz, robienie czegoś z twarzą na noc zawsze będzie lepsze niż nic. – Wierz lub nie, ale mechaniczne mycie [peeling] działa bardziej na oczyszczenie skóry niż samo mydło – mówi dr Rabach.

Aby utrzymać prostą rutynę, po umyciu twarzy zabiegiem, takim jak retinol (który pomaga stymulować wymianę komórek podczas snu) i krem nawilżający (utrzymujący nawilżenie skóry), a obudzisz się ze szczęśliwą, zdrową cerą.