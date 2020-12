Trendy kosmetyczne na 2021 rok. Makijaż zastąpi pielęgnacja

Wydaje się, że makijaż stracił na znaczeniu w mijającym roku. Pracowaliśmy zdalnie, martwiliśmy się o zdrowie, a dbanie o urodę zeszło w tym wszystkim na drugi plan. Być może był nam potrzebny makijażowy detoks, ale to nie oznacza rezygnacji z kosmetyków. W nadchodzącym roku eksperci zwracają uwagę na pielęgnację. Czas zadbać o skórę – szczególnieszczególnie że wiele zabiegów można zrobić w domowym zaciszu, a nawet samodzielnie wykonać niektóre kosmetyki.

Zabiegi DIY

Podczas pierwszej blokady społecznej większość z nas po raz pierwszy w życiu stanęła przed zadaniem samodzielnego woskowania, henny brwi i strzyżenia włosów. Nawet gdy salony zostały otwarte pozostawaliśmy ostrożni w korzystaniu z usług kosmetycznych. To dokonało pewnej zmiany w myśleniu: wiele zabiegów mogę wykonać sam/sama. Eksperci uważają, że zabiegi DYI (ang. do it yourself) będą kontynuowane również w przyszłym roku. Ludzie zauważyli, że oszczędzają tak czas oraz pieniądze, a także mogą przynieść sporą frajdę. W końcu uczymy się nowych rzeczy i korzystamy z efektów swojej pracy.

Nawilżanie cery

Być może jedynym kosmetykiem używanym na twarz przez miesiące blokady był krem nawilżający. I bardzo dobrze! Ten korzystny dla stanu cery trend może się utrzymać w nadchodzącym roku. Pokochaliśmy wersję sauté naszej twarzy, a ona zaczyna się odwdzięczać coraz lepszą kondycją skóry. Warto dorzucić do tego pielęgnujące maseczki, aby wzmocnić działanie kremu. Jedno jest pewne: rok 2021 należy do pięknej cery. Na znaczeniu zyskują też domowe peelingi i masaże pobudzające krążenie.

Probiotyki w pielęgnacji skóry

Probiotyki kojarzą nam się ze zdrowiem jelit, ale będziemy je stosować także do pielęgnacji skóry. A przynajmniej tak przewidują eksperci. W ten sam sposób, w jaki probiotyki leczą i zapobiegają problemom w żołądku, mogą uspokoić skórę, wykorzystując wzrost dobrych bakterii, które pomagają w rozwoju komórek. Probiotyki są doskonałym wyborem dla osób o wrażliwej skórze i warto stosować je regularnie – tak, jak kiedyś podkład czy korektor.

Zabiegi estetyczne na twarz

W wyniku częstych rozmów online niektórzy mają ochotę na poprawę wyglądu swojej twarzy. W 2021 roku na znaczeniu mogą zyskać zabiegi liftingujące, wypełniające i napinające twarz. Wiele kobiet przekonuje się do kwasu hialuronowego i botoksu. W mijającym roku coraz częściej poszukiwały zabiegów przeciwdziałających niekorzystnemu wyglądowi twarzy podczas wideorozmów. Zdrowie skóry prawdopodobnie będzie kluczowym trendem kosmetycznym, ponieważ ludzie koncentrują się bardziej na własnym zdrowiu.

„Suplementy oraz dobra, niezawodna pielęgnacja skóry i subtelne zabiegi nadal będą kluczowymi elementami dobrego zdrowia skóry w 2021 r”. – mówi lekarz medycyny estetycznej David Jack.

