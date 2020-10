Jesień w pełni, czas na domową regenerację rzęs! Jak to zrobić?

Jeśli nie jesteś zaznajomiona z tematem przedłużania rzęs, polega ono na przyczepianiu pojedynczych, małych włosków (często wykonanych z włókien syntetycznych, jedwabiu, a nawet norek) do naturalnych rzęs za pomocą medycznego kleju. Rezultaty mogą utrzymać się od sześciu tygodni do dwóch miesięcy, z możliwością ponownego uzupełnienia, gdy przedłużone rzęsy wypadną.

Przedłużanie rzęs obciąża je

– Przedłużanie rzęs może rzeczywiście obciążać mieszek rzęsowy, a jeśli już występuje stan osłabienia, ta usługa może być szkodliwa – mówi Vincent de Marco, trycholog z Los Angeles. Ponadto środek do usuwania kleju jest drażniący dla mieszków włosowych, co może powodować nadmierne wypadanie rzęs.

Jeśli pragniesz efektu przypominającego przedłużanie rzęs (lub po prostu zdrowych, naturalnych rzęs) bez wizyty w salonie, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co dokładnie możesz zrobić, aby odbudować rzęsy w domu.

Użyj odżywki do rzęs

– Rzęsy przechodzą przez te same fazy wzrostu, co włosy na skórze głowy: rosną, odpoczywają i wypadają – zauważa Tabirha Fredrichs, trycholog i specjalista od włosów cienkich z Plymouth w stanie Minnesota. Faza wzrostu może trwać od czterech do jedenastu miesięcy, zanim naturalnie wypadną.

Wraz z wiekiem cykl wzrostu rzęs skraca się, powodując z czasem, że włoski stają się krótsze, bardziej rzadkie. Uwaga: to wszystko przy założeniu, że twoje rzęsy nie przestały rosnąć z powodu leków, leczenia raka lub łysienia.

Celem każdego planu odbudowy rzęs jest spowolnienie tempa wypadania aby zmaksymalizować objętość i długość. Aby to osiągnąć, wypróbuj odżywkę do rzęs. Według Fredrichsa pomocne będzie serum, które zawiera specjalistyczne składniki, które pomagają utrzymać włosy w fazie wzrostu przez dłuższy czas. Ale jeśli wolisz inne rozwiązania, specjalista zaleca wybranie serum, które zawiera biotynę, aminokwasy i białka. Te składniki pomogą stworzyć odżywcze środowisko dla rzęs.

Starannie wykonuj (i usuwaj) makijaż oczu

Jeśli jesteś zagorzałą zwolenniczką przedłużania rzęs, najprawdopodobniej usuwanie makijażu oczu z największą ostrożnością jest twoją drugą naturą – a przynajmniej powinno.

– Agresywne zmywanie makijażu oczu tylko zniszczy rzęsy, a używanie silnie działających płynów do demakijażu z alkoholem sprawi, że rzęsy będą łamliwe – ostrzega Fredrichs. – Aby usunąć makijaż oczu, zamknij oczy i delikatnie przeciągnij w dół, od wewnątrz do zewnątrz delikatnym, zamaszystym ruchem.

Może to być oczywiste, ale unikaj wodoodpornego tuszu do rzęs. Nie tylko może wysuszać rzęsy, ale może też skłonić cię do mocniejszego szorowania, kiedy nadejdzie czas na usunięcie. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, wybieraj te z olejkami i woskami, które uwielbiają rzęsy, ponieważ nawilżenie jest kluczowe.

Unikaj zalotek do rzęs

Wiemy, wiemy. Zalotki do rzęs są lubiane za to, że dają prostym rzęsom możliwość pożądanego wywinięcia, ale kłamalibyśmy, gdybyśmy nie powiedzieli ci, że mogą wyrwać rzęsy, nad którymi tak ciężko pracujesz. Nie wspominając o tym, że z biegiem czasu i przy codziennym stosowaniu zalotki mogą wyrywać rzęsy. Nie mówimy o całkowitym porzuceniu najbardziej cenionego narzędzia kosmetycznego, ale od czasu do czasu danie rzęsom przerwy może zachęcić je do wzrostu bez żadnych zakłóceń.

Jeśli oczekujesz liftingu, wypróbuj ten sposób, który nie wymaga zalotki: nałóż tusz od nasady do końca, a następnie ostrożnie użyj końcówki pędzla do makijażu, aby utrzymać rzęsy, aż produkt całkowicie wyschnie. Pozostawienie tuszu do całkowitego wyschnięcia przed uwolnieniem pomoże rzęsom dłużej zachować swój kształt.

Zmień dietę

Te same produkty, które są korzystne dla włosów i skóry głowy, działają również na rzęsy. Fredrichs mówi, że należy spożywać pokarmy pełne biotyny i witaminy B, takie jak żółtko jaja, szpinak, owies, kalafior, awokado, orzechy, nasiona i chude białka. De Marco zgadza się z ideą, że twoja dieta może wpływać na wzrost rzęs, dodając, że pokarmy pobudzające wytwarzanie kolagenu (na przykład bulion kostny, owoce cytrusowe i czosnek), a także pokarmy bogate w witaminę C mogą przyspieszyć wzrost. Jego zdaniem witamina C jest niezbędna, ponieważ nasze ciała potrzebują jej do faktycznej produkcji kolagenu. – Zdecydowanie polecam przyjmowanie witaminy C. Może pomóc nie tylko w regeneracji rzęs, ale także przy pielęgnacji skóry i włosów.