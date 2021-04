Masz problemy z czesaniem? Zobacz, jak wybrać szczotkę odpowiednią do twojego typu włosów

Szczotkowanie włosów jest trochę jak mycie twarzy. Robisz to codziennie, ale prawdopodobnie nie przykładasz się do tego za mocno. W końcu jeśli chodzi o włosy, to ważne są wymyślne produkty i nowe ciekawe wskazówki dotyczące stylizacji, a nie coś tak nudnego jak szczotkowanie, prawda?

Otóż: bynajmniej.

Błędy w szczotkowaniu niszczą włosy

Niewłaściwe szczotkowanie może być przyczyną uszkodzeń włosów. Jednak można ich łatwo uniknąć, o ile opanujesz odpowiednią technikę. To całkiem proste: wszystko, co musisz zrobić, to zacząć szczotkować końcówki i stopniowo wspinać się w górę. Kiedy szczotkujesz tak, jak robi to większość ludzi, zaczynając od nasady i poruszając się w dół, spychasz wszystkie skołtunienia aż do końców, które są najbardziej delikatną częścią twoich włosów i mogą stać się jednym dużym kołtunem. Druga bardzo ważna część procesu czesania to wybór szczotki odpowiedniej do rodzaju i tekstury włosów. Jak zatem wybrać najlepszą szczotkę? Sprawdźmy to dla konkretnych typów włosów.

Cienkie włosy

Cienkie włosy mają mniejszą średnicę niż grube, co sprawia, że są bardziej podatne na łamanie się i plątanie. Krótko mówiąc, wymagają odrobinę więcej troski niż jakikolwiek inny rodzaj lub faktura włosów, a niezwykle ważne jest, aby wybrać szczotkę, która będzie bardzo delikatna dla włosów. Jest to szczególnie ważne, gdy czeszesz mokre włosy. Kiedy twoje włosy są mokre, łatwo rozciągają się poza punkt ich naturalnej elastyczności i pękają. Jeśli szczotkujesz je na mokro, szczególnie jeśli wkładasz dużo siły, aby je rozczesać, możesz je bardzo uszkodzić. Postaw na szczotkę specjalnie zaprojektowaną do delikatnego rozczesywania mokrych włosów. Kiedy twoje pasemka wyschną, spróbuj okrągłej szczotki z nylonowym włosiem. Jest delikatniejsze dla włosów i działa równie dobrze przy rozczesywaniu, jak i przy wygładzaniu pasm podczas suszenia.

Gęste włosy

Grubsze włosy wymagają większej szczotki, szczególnie jeśli jest to okrągła szczotka, której będziesz używać podczas suszenia. Wtedy bardzo ważne jest, aby zachować balans. Jeśli szczotka jest za mała, w zasadzie zostanie „zjedzona” przez włosy”. Postaw na szczotkę, która ma jony ujemne we włosiu. Jony ujemne pomagają uszczelnić naskórek i ograniczają puszenie się włosów, co zawsze jest zaletą, gdy mówimy o grubych włosach. Jeśli chodzi o wybór rozmiaru, osoby z krótszymi włosami powinny szukać szczotki o średnicy około 2,5 cm, średniej długości do 4 cm średnicy i długimi – o średnicy 6 cm.

Włosy falowane i kręcone

Jeśli masz falowane lub kręcone włosy, właściwie nie powinnaś ich w ogóle czesać. Zamiast tego nałóż nawilżający produkt do stylizacji na wilgotne włosy, a następnie stylizuj podczas suszenia za pomocą dyfuzora. Jeśli jednak chcesz wygładzić teksturę włosów, postaw na szczotkę z włosia dzika. Kręcone włosy są z natury bardziej suche, a włosie dzika świetnie nadaje się do rozprowadzania naturalnych olejków we włosach. A jeśli chcesz wysuszyć włosy na gładko, wybierz okrągłą szczotkę, która pomoże ci uchwycić włosy i utrzymać je, gdy wygładzasz każdą sekcję.

Czytaj też:

To stało się z twarzą pewnej kobiety po tym, jak zastosowała maseczkę z kurkumy. Nie wyszła jej na zdrowie!Czytaj też:

Szukasz naturalnej metody na opuchliznę i nawilżenie okolic oczu? Sięgnij po ten składnik, na pewno masz go w kuchni!Czytaj też:

Chcesz mieć piękną skórę? Dermatolog wyjaśnia, jak działa na nią odstawienie alkoholu